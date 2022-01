El frío mata a 22 turistas atrapados en autos por nevada en Pakistán; 10 eran niños

Por Zarar Khan

Islamabad, 8 de enero (AP).— Las temperaturas cayeron hasta los -8 grados Celsius (17.6 Fahrenheit) en medio de una fuerte nevada nocturna en la localidad de Murree, una localidad turística de montaña en Pakistán, y al menos 22 personas que estaban atrapadas en sus vehículos fallecieron, dijeron las autoridades el sábado.

Ocho de las víctimas mortales pertenecían a la familia de Naveed Iqba, un policía de Islamabad, que también pereció, explicó uno de sus compañeros, Atiq Ahmed. Todas las víctimas murieron por hipotermia, agregaron las autoridades.

Tras evacuar a todos los turistas varados en sus autos, la cifra total de fallecidos era de 22 personas, incluyendo 10 hombres, 10 niños y dos mujeres, dijo Abdur Rehman, médico de los servicios de rescate.

Miles de vehículos fueron sacados de entre la nieve, pero más de mil seguían atascados en la zona el sábado, explicó el Ministro del Interior, Sheikh Rashid Ahmed.

Ubicado a 45.5 kilómetros (28 millas) de la capital, Islamabad, Murree es una popular estación invernal que recibe más de un millón de turistas al año. Durante el invierno, las carreteras de acceso suelen bloquearse a menudo por la nieve.

La nevada superó el 1.2 metros (cuatro pies) de altura en la zona durante la noche, y todo el trafico de acceso estaba paralizado el sábado, añadió Ahmed, señalando que se ha pedido ayuda a tropas paramilitares y a una unidad especial de montaña del ejército.

Umar Maqbool, un funcionario local, dijo que la intensa nevada obstaculizó las labores de rescate durante la noche y que incluso el equipamiento pesado llevado a la zona para limpiar la nieve estuvo parado al principio.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre los fallecidos en los autos, pero dijo que trabajaban tanto en operaciones de búsqueda como de rescate. Los turistas varados recibieron mantas y comida durante la noche, apuntó Maqbool.

La mayoría de las carreteras que llegan a los centros turísticos de la zona quedaron en gran parte limpias de nieve más tarde el sábado, aunque se seguían realizando trabajos, agregó el funcionario. Los soldados y la maquinaria trataban de limpiar todas las calles y el ejército levantó campamentos en escuelas militares para proporcionar refugio y alimentos.

