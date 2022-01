El mundo supera los 300 millones de casos de COVID; Ómicron se propaga más rápido

París, Francia, 8 de enero (RFI).- La cifra oficial de casos de COVID-19, sin duda subestimada, superó el viernes la barrera de los 300 millones, en momentos en que todos los países luchan contra la propagación de la variante Ómicron e incrementan las campañas de vacunación.

Según cálculo de la AFP con base en balances oficiales, al menos 300 millones 042 mil 439 casos de infección han sido diagnosticados desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China registró la aparición de la enfermedad a fines de diciembre de 2019.

El mundo, donde los casos se incrementan desde mediados de diciembre, dos semanas después del descubrimiento de la variante Ómicron en Botsuana y en Sudáfrica, vive en la actualidad una cuarta ola con un récord de contagios registrados.

El aumento de las casos de COVID-19 por ahora no va acompañado de un alza global de muertes.

En Estados Unidos el Tribunal Supremo escuchó este viernes las impugnaciones al intento del Presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra la COVID-19 a las plantillas de todas las empresas con al menos 100 empleados.

Scott Keller, exfiscal general de Texas, que representa a las asociaciones empresariales, dijo que la norma llevaría a muchos trabajadores a renunciar.

“Provocaría el desplazamiento permanente de trabajadores, lo que afectaría a nuestra economía nacional”, dijo Keller.

"While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as ‘mild’.

Just like previous [#COVID19] variants; Omicron is hospitalizing people and it is killing people." says @DrTedros. pic.twitter.com/7QZxMSvZ6q

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 6, 2022