VIDEO: Hombre dona un riñón a suegra, pero su novia se casa con otro un mes después

No tenía nada que hacer y compartió su historia de desamor en TikTok que, según los usuarios, se llevó la corona: le donó un riñón a la mamá de su expareja y ella lo dejó para casarse un mes después.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Un nuevo caso de desamor llega a las redes sociales, tras la ola de historias que desató la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo que habla sobre las cosas que se han hecho por una persona especial que resultó no ser para ellos.

Acompañando al chico que dejó Harvard para volver a México y la chica que curó las hemorroides de su exnovio, llega @uziel.ms, el usuario de TikTok que asegura haberle donado un riñón a su suegra por amor a su novia y ella se casó al mes siguiente con otro sujeto.

La más reciente triste historia se dio a conocer a través de un video que subió a la plataforma, donde el joven cuenta brevemente por qué no tiene un riñón, pero su exsuegra tiene ambos, con la famosa canción de fondo.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, fue la breve narración de Uziel, suficiente para que los usuarios de esta red social le dieran el primer lugar sobre las historias que se han hecho virales anteriormente, premio que rechazó en un segundo video.

Luego de que su historia se volviera viral y se posicionara en el trend del desamor, el joven aseguró, mientras come un pedazo de rosca de reyes, que su intención no era competir, sino subir el video porque no tenía nada más que hacer.

Uziel también compartió que está bien emocionalmente y su exnovia también, con la que quedó en buenos términos pero no son amigos. Además, prometió no volver a donarle un riñón a ninguna suegra en el futuro.