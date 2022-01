Andrew Garfield y Tobey Maguire estuvieron en estreno de Spider-Man, confirman

Los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire confesaron que se colaron a un cine en el estreno de la película Spider-Man: No Way Home, sin embargo, nadie los reconoció dentro de la sala.

Por Karla Velázquez

Saltillo, 8 de enero (Vanguardia).- A un mes de su estreno, Spider-Man: No Way Home continúa dando de que hablar y una duda que nos dejó después de verla fue ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield se vieron en la pantalla grande como Spider-Man? Como es costumbre, los actores y actrices que actúan en una película suelen ver la cinta en las premiers o alfombras rojas; pero su caso fue particular.

Maguire y Garfield acudieron a ser parte de la fiebre por el Hombre Araña sin que nadie se diera cuenta, los protagonistas de las sagas de Sam Raimi y Marc Webb fueron de infiltrados en su propia película con gorras y cubrebocas para no ser identificados.

En una reciente entrevista para Entertainment Weekly, Andrew Garfield confesó que él y Tobey tomaron su disfraz, una gorra y un cubrebocas, para poder entrar al cine durante la noche del estreno sin que nadie se diera cuenta; así que con la estrategia de espía secreto pudieron verse de nuevo con los trajes de Spider-Man en la nueva franquicia de Tom Holland.

ANDREW GARFIELD Y TOBEY MAGUIRE JUNTOS CON JON WATTS, DIRECTOR DE #SPIDERMANNOWAYHOME LA FOTO MÁS ESPERADA ❤🕷 pic.twitter.com/ibPRXAsnWP — Geek Zone 🍿 #SpiderManNoWayHome (@GeekZoneGZ) January 8, 2022

“Me colé en un cine la noche del estreno y solo la miré (la película) con mi gorra de béisbol y mi cubrebocas. De hecho, también estaba con Tobey, Tobey y yo nos colamos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso para compartir juntos”, indicó el actor de 38 años.

Aunque el también protagonista de Tick, Tick… Boom! no dio detalles de en que cine ocurrió, solo sabemos que alguien muy afortunado se sentó a un lado de los Spider-Man.

“Y encontrar una hermandad con Tobey y Tom por el hecho de que compartimos una experiencia única”, expresó Garfield.

