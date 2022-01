“Sonda Interestelar”: La misión científica que buscaría viajar fuera de sistema solar

Ciudad de México, 8 de enero (RT).- Científicos estadounidenses y chinos han presentado recientemente un nuevo concepto de nave espacial que permitiría a la humanidad explorar más allá de los límites del sistema solar, según un artículo publicado este viernes por la revista Scientific American.

La nave, conocida como Sonda Interestelar, jugaría un papel fundamental en un futuro relativamente cercano, ya que nuestro sistema solar se está precipitando hacia una región del espacio de la que no sabemos casi nada.

Los investigadores explican que, durante unos 60 mil años, el Sol ha estado atravesando una zona de gas y polvo dentro de una burbuja casi vacía conocida como nube interestelar local (LIC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, se prevé que en tan sólo dos mil años nuestra estrella y todos los cuerpos que la orbitan se salgan de la LIC y penetren en la inmensidad desconocida del cosmos.

“No tenemos idea de lo que va a suceder”, señala Pontus Brandt, científico del Laboratorio de Física Aplicada (APL) de la Universidad Johns Hopkins (Maryland, Estados Unidos) y uno de los autores del proyecto.

