La unidad del PRI es una razón para dialogar, dice Alito luego de reunión con Fayad

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se reunieron este sábado para dialogar después de que el mandatario local protestara en contra de su partido y “Alito” Moreno calificara a Fayad como “sumiso”.

“La unidad del PRI debe ser una buena razón para dialogar siempre. El PRI siempre tendrá argumentos para trabajar juntos por el bien de toda la militancia”, escribió el presidente del tricolor desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, el coordinador en Hidalgo del PRI, Julio Valera Piedras, indicó que había un respeto a las diferencias en el interior del partido, pero “las y los priistas siempre nos ponemos de acuerdo”.

Las diferencias entre los priistas empezaron el pasado 30 de diciembre, cuando Fayad protestó en contra de la dirigencia nacional por “entregar” la candidatura a la gubernatura de Hidalgo a su partido aliado Acción Nacional, también integrante de la coalición Va Por México.

“A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición, le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado. Como priista, en el marco de la Ley, acompañaré a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales. La Comisión Política Permanente del PRI le entregó la candidatura a la Gubernatura de mi estado, Hidalgo, al Partido Acción Nacional en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión”, dijo en ese momento el Gobernador, quien también criticó la dirigencia de Moreno.