Rusia dice que más de 600 militares ucranianos murieron en represalia; Kiev desmiente

Madrid, 8 de enero (Europa Press).- El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este domingo la muerte de más de 600 militares ucranianos en una “operación de represalia” por el ataque de Año Nuevo contra las fuerzas rusas en la ciudad de Makíivka, en el este de Ucrania, que costó las vidas de al menos 89 militares. Kiev ha desmentido la información.

El contraataque ruso, ha informado el portavoz del Ejército ruso, General Igor Konashenkov, ocurrió contra un punto de despliegue temporal del Ejército ucraniano en Kramatorsk, también en Donetsk, y concretamente contra dos dormitorios de unos barracones provisionales que resultaron alcanzados por “un ataque masivo con misiles”.

⚡️ Russian MoD: Ukrainian special services have prepped a new large-scale anti-Russian provocation aimed at accusing Russian servicemen of allegedly committing war crimes.

The provocation described in detail, including creating false "evidence" 👉 https://t.co/VO2zKHFlPV pic.twitter.com/p1Zg5FVlAh

