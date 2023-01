El Presidente de México recibe al de EU para una Cumbre postCOVID muy esperada

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó esta noche alrededor de las 19:24 horas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde es recibido por el Jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La visita de Biden se da con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El mandatario de EU llegó en un avión de la Air Force 1 –el cual es azul con blanco y tiene inscrito “United States of America“–, que habría partido de El Paso, Texas, en donde estuvo por la tarde de este domingo. En la transmisión del Gobierno federal mexicano se observa el fuerte operativo que se desplegó para recibir a Biden.

Segundos después, Joe Biden bajó del avión y al pie de las escaleras ya lo esperaba su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; el Embajador de México en EU, Esteban Moctezuma; y el Embajador de EU en México, Ken Salazar.

Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden estrecharon sus manos y se abrazaron sonrientes. Luego de ello, el Presidente de EU saludó a los funcionarios mexicanos y al final al Embajador Ken Salazar, quien lo abrazó calidamente y con quien intercambió varias palabras.

Después de ello, los mandatarios caminaron hacia “La Bestia”, la limusina blindada que fue traída desde EU a México para transportar a Biden, a la que ambos subieron para ser trasladados a la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Asimismo, el depósito de combustible está sellado con espuma, por lo que no explotará aunque reciba un impacto directo. Las puertas de la limusina se comparan con las de un avión de larga distancia con un blindaje de ocho pulgadas de grosos. A ello se suman los cristales que tienen varias capas de protección, con las primeras dedicadas a absorber cualquier impacto, mientras las finales la atrapan. Una última capa se mantiene intacta para evitar daños físicos al Presidente.

En poco menos de dos minutos desde que Biden bajó del Air Force One, ambos presidentes ya se encontraban dentro del automóvil junto con una traductora para ser llevados a su próximo destino. Detrás de la limusina se desplegó una caravana de más de 10 automóviles y camionetas negras, en las que se transportaron los funcionarios mexicanos, agentes del Servicio Secreto de EU, entre otros.

BIDEN VISITA EL PASO PREVIO A SU VIAJE A MÉXICO

Previo a su arribo al territorio mexicano, Biden inspeccionó el domingo un transitado puerto de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México, en su primer viaje a la región en dos años que lleva en el cargo y luego de que los republicanos lo criticaron por ser blando con la seguridad fronteriza mientras el número de migrantes que cruzan se ha disparado.

Biden observaba mientras los agentes fronterizos del El Paso le mostraban cómo revisan vehículos en busca de drogas, dinero u otros artículos de contrabando. En una señal de fuertes tensiones políticas en torno a la migración, el Gobernador republicano Greg Abbott entregó a Biden una carta a su llegada en la que exponía que el “caos” en la frontera era “resultado directo” de la incapacidad del Presidente para hacer cumplir las leyes federales.

Today, I’m traveling to El Paso to visit the border and meet with local leaders.

Our border communities represent the best of our nation’s generosity and we’re going to get them more support while expanding legal pathways for orderly immigration and limiting illegal immigration.

— President Biden (@POTUS) January 8, 2023