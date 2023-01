Expresidente Bolsonaro niega responsabilidad en asalto a las instituciones de Brasil

Madrid/Los Ángeles, 8 de enero (Europa Press/AP).- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha negado su responsabilidad en el asalto a las instituciones en Brasilia por parte de sus simpatizantes.

“Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual Jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)”, ha escrito el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Twitter.

Asimismo, Bolsonaro ha comparado los hechos acontecidos este domingo, que ha calificado de “depredaciones e invasiones” con las manifestaciones convocadas por la izquierda, asegurando que “escapan a la regla”, ya que “las manifestaciones pacíficas, en forma de Ley, son parte de la democracia”.

Miles de partidarios del expresidente brasileño que se niegan a aceptar su derrota electoral tomaron por asalto el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial el domingo, apenas una semana después de que el Presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo.

Los manifestantes sortearon las barricadas de seguridad, treparon a los techos, rompieron ventanas e invadieron los tres recintos, los cuales se conectan por la gran Plaza de los Tres Poderes en la capital Brasilia. Algunos de ellos pidieron la intervención militar para reinstaurar a Bolsonaro en el poder o para destronar a Lula.

Pasaron horas antes de que se restableciera el control de los edificios, y cientos de personas fueron detenidas.

– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.

