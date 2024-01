Hay amistades cuyo origen es imposible establecer, y no porque no se recuerde cuándo y dónde comenzaron, sino porque uno siente que el amigo, el verdadero amigo, ha estado con uno desde siempre: incluso desde antes de haberlo conocido; es como si se hubiera nacido con un hueco a la medida y que ese faltante se correspondiera con una persona específica. Este es el caso de mi amigo Pascual Borzelli Iglesias, fotógrafo singular que posee el don extraño de la ubicuidad y, un igualmente extraño, compromiso de retratarlo todo. No hay, me atrevo a asegurarlo, evento literario, y en general artístico, que no haya registrado con su cámara. Su archivo fotográfico es, sin duda, el más completo de la vida cultural mexicana contemporánea.

Ahora Pascual presenta una muestra de su trabajo en la SAQ Gallery con el título: “Indietro”, palabra italiana que significa “Hacia atrás”. Se trata de 32 fotografías de desnudos femeninos en blanco y negro en las que aparece un inquietante elemento que da unidad a la serie: todas las modelos están de espaldas recortándose contra un fondo negro y con un lienzo que, como hamaca, atraviesa los cuerpos a distinta altura. Es como si el fotógrafo quisiera mostrarnos lo que por definición no se ve: la parte posterior, lo que queda detrás.

Desde hace muchos años, tal vez 10, Pascual en nuestros encuentros cotidianos comenzó a platicarme de su proyecto, y a mostrarme algunas de estas fotos. Se trataba de retratar mujeres que estuvieran dispuestas a posar y que no fueran modelos profesionales, mujeres de todas las edades y complexiones, a fin de conseguir una estética verdadera, una estética de lo real. Ahora esas fotografías han de contarse por cientos y las que nos presenta en esta exposición son, literalmente, una muestra en la que, sin embargo, se entrevé otra belleza, la belleza de diversidad: no la del canon sino la del mundo.

El azar, la oportunidad y el disparo preciso han conseguido mostrar lo que no se ve y que ahora, gracias al conjunto, se revela: hay un detrás, una faceta oculta que aparece por un momento, por un instante antes de desvanecerse en la oscuridad del fondo, en ese negro que en cada foto avanza devorando las figuras, y hacia el que las imágenes parecen entregarse sin resistencia. Hay en las fotografías de Pascual una metáfora: todos avanzamos hacia la noche, las espaldas dicen constantemente adiós y, por eso, aunque siempre está ahí, no queremos verlo. En la exposición “Indietro”, lo inadvertido se impone.

La exposición se inauguró este sábado y permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 3 de febrero. La cita es en la colonia Santa María la Ribera, Salvador Díaz Mirón 128. Me complace recomendarla, pues para mí ha sido una experiencia artística de esas que me dejan pensando.

