Batres defiende desempeño de Godoy; Alito expulsará a diputadas que votaron a favor

El mandatario capitalino señaló que los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en el Congreso capitalino votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy tras las investigaciones que realizó la funcionaria en contra de funcionarios de dichos partidos, como es el caso del Cártel Inmobiliario. “Alito” Moreno, por su parte, sentenció que en el PRI “no existe espacio para las personas que traicionan a la ciudadanía”.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Martí Batres Guadarrama, acusó los esfuerzos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para conseguir la mayoría en el Congreso capitalino para evitar la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad (FGJ-CdMx).

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario capitalino señaló que las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso local votaron en contra de la ratificación de Godoy debido a que “investigó las mafias y la corrupción”, en alusión al caso del Cártel Inmobiliario, donde varios funcionarios panistas, incluyendo el precandidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, se han visto involucrados.

“Los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa, que es la de la trata de personas y la Fiscal se negó a darles impunidad. Ese es el motivo del resultado de la votación de hoy: la rectitud y honestidad de una Fiscal que trabaja de acuerdo a la Ley, y la corrupción y las relaciones con la delincuencia de los grupos parlamentarios del PRI y PAN”, añadió.

El mandatario capitalino señaló que continuará trabajando con la Fiscalía capitalina “para brindar seguridad y justicia” a los habitantes de la Ciudad de México.

La Fiscal @ErnestinaGodoy_ obtuvo 41 votos de un total de 66 legislador@s, pero requería 44 votos para su ratificación. No los obtuvo porque los grupos de PRI y PAN le negaron su voto. Esto se debe a que la Fiscal investigó la corrupción de cartel inmobiliario del @PAN_CDMX en… pic.twitter.com/1DZSuV4FqF — Martí Batres (@martibatres) January 8, 2024

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, anunció que iniciará un proceso de expulsión contra las legisladoras Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez por su voto a favor de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la FGJ-CdMx.

Por medio de sus redes sociales, el Diputado federal informó sobre la decisión de iniciar el procedimiento interno debido a que las priistas harían ido en contra de lo que se estableció en la Comisión Política Permanente respecto a la ratificación de Godoy Ramos.

“Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI se inicie un proceso de expulsión a las dos Diputadas Locales del partido en la Ciudad de México, que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente”, escribió en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

En la misma línea, Alejandro Moreno condenó que en el tricolor no existe espacio para las personas que traicionan a la ciudadanía, por lo que reiteró su compromiso de limpiar al partido y así estar a la altura de las problemáticas que enfrenta el país.

Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del @PRI_Nacional se inicie un proceso de expulsión a las dos Diputadas Locales del PRI en la Ciudad de México, que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente. En el PRI… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 8, 2024

“En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México”, indicó.

Por su parte, la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez se sumó a la celebración contra Ernestina Godoy, donde aseguró que es un logro de la coalición opositora el impedir la ratificación de su cargo frente a la FGJ-CdMx.

“La no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía es un logro de Fuerza y Corazón. La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política”, destacó.

Al respecto, aplaudió el trabajo conjunto de las y los diputados del Frente Amplio por México, conformados por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y PRI, por alzar la voz e impedir que continuara al frente de la institución, que termina su gestión en las próximas horas.

La no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la @FiscaliaCDMX es un logro de Fuerza y Corazón. La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política. Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 8, 2024

“Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo”, concluyó.

MARIO DELGADO APOYA A ERNESTINA GODOY

Ante las críticas, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, externó su apoyo a Ernestina Godoy Ramos tras su no ratificación como titular de Fiscalía capitalina, luego de afirmar que la oposición busca mantener la impunidad en el país para proteger a sus cómplices.

A través de su cuenta de X, el dirigente del partido guinda expresó su respaldo a a la funcionaria, a quien reconoció por su “trabajo impecable, profesional e independiente” de la derecha en el Congreso capitalino, quienes tienen miedo de las investigaciones de corrupción que sirvieron por años.

“La derecha en la CdMx le tiene miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción rampante de la que se sirvieron durante años. Ya sabemos de qué lado están y no es el de la seguridad y justicia para las familias, sino el de la impunidad y la protección de sus cómplices del Cártel Inmobiliario”, escribió.

Lo dicho; la derecha en la #CDMX le tiene miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción rampante de la que se sirvieron durante años. Ya sabemos de qué lado están y no es el de la seguridad y justicia para las familias, sino el de la impunidad y la… — Mario Delgado (@mario_delgado) January 8, 2024

Finalmente, Mario Delgado detalló que la Cuarta Transformación continuará con el trabajo conjunto para revelar las “fechorías” del país y brindar una CdMx más justa, segura y transparente.

“Sabemos que te tienen miedo porque sacaste a la luz todas sus fechorías, pero esto no queda aquí. Seguiremos trabajando hombro a hombro por una capital más justa, segura y transparente, como por la que tú siempre has luchado. No importa de qué forma intenten evitarlo, la justicia les llegará”, mencionó.

CONGRESO DE CDMX NO RATIFICA A FISCAL

El Congreso de la Ciudad de México rechazó este lunes la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, convocada para realizar la votación de la propuesta de ratificación de Godoy Ramos al frente de la dependencia para un segundo periodo de cuatro años; asumió el cargo en 2020.

El resultado de la votación quedó de la siguiente forma: 41 votos a favor, 25 votos en contra y cero abstenciones. Es decir, Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada o las dos terceras partes de los sufragios (44) para mantener a Ernestina Godoy en el cargo.

“En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al Jefe de Gobierno [Martí Batres Guadarrama], al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar”, dijo María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva.

#ÚltimaHora 🔴| Al no alcanzar la mayoría calificada, el @Congreso_CdMex rechazó la ratificación de @ErnestinaGodoy_ , como titular de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/I34euGRm56 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) January 8, 2024

El debate entre las y los legisladores locales comenzó poco después de las 10:00 horas en el Congreso, ya que el primer punto del día que se abordó fue la propuesta de ratificación de la Fiscal.

En esta sesión extraordinaria se retomó la discusión que se pausó cuando hace tres semanas se agotó el tiempo de debate sobre el dictamen que presentó en sentido positivo la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Mañana termina el periodo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía capitalina, por lo que se trató de la última oportunidad de la bancada de Morena para ratificarla.

Previo a la sesión de este día, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que Morena había emprendido “una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las diputadas y los diputados” de la oposición que estaban en contra de la ratificación de Godoy.

A través de un mensaje en redes sociales, el líder priista se lanzó contra el partido oficialista al decir que “están obsesionados” con la votación para que la Fiscal Godoy continuara con el mando de la dependencia capitalina.

“En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México al grado de que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de los diputados y las diputadas de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra”, declaró ayer.

“Alito” Moreno, como es conocido, también criticó a Morena por negarse a debatir en el Congreso local desde el primer momento, acusando que “buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas”.

En otro caso, reveló que ayer la Diputada Guadalupe Barrón fue víctima de un “atentado ruin y cobarde”, luego de que su vehículo personal fuera balaceado afuera de su domicilio. Además, indicó que ella y su familia han recibido amenazas de muerte y mensajes intimidatorios si se “llegara a presentar a la sesión donde se votará la ratificación de Godoy”, lo cual motivó al líder tricolor a señalar que “Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado”.

En las últimas horas han amenazado a las Diputadas y Diputados Locales del PRI en la Ciudad de México, incluso balearon el vehículo de una de nuestras legisladoras. Ni con estos actos intimidatorios cambiaremos de opinión. ¡Votaremos EN CONTRA de la ratificación de la Fiscal! pic.twitter.com/vXMUIvIzkH — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 8, 2024

“Desde este momento hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de México y al partido Morena de cualquier acción que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las y los diputados del PRI, así como a las de sus familias y colaboradores”, advirtió.

Por su parte, Federico Döring, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso capitalino, adelantó que las y los legisladores de Acción Nacional no se ausentarían de la votación y que rechazarían la ratificación de Godoy Ramos en la Fiscalía capitalina.

Morena y sus aliados necesitaban la mayoría calificada, es decir, 44 votos, de los cuales sólo tenían asegurados 38.

De acuerdo con la Ley, era necesario que dos tercios de las y los legisladores votaran a favor de la ratificación (al menos 44 votos) para que la abogada Godoy Ramos se quedara cuatro años más al frente de la FGJ-CdMx, pero en el Congreso las y los morenistas, y sus aliados sólo contaban con 38 votos seguros.

Ya en @Congreso_CdMex listo para mi cita con la historia mañana, será el final de la fabricación de delitos de @ErnestinaGodoy_, robos y extorsiones a vecinos por sus funcionarios y el fin de la impunidad grosera para los malos funcionarios de MORENA#NoMasFiscalCarnala pic.twitter.com/UCrIgV7PC1 — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) January 7, 2024

Como no se consiguió la mayoría calificada para la ratificación, la Mesa Directiva ahora notificará al Consejo Judicial, a efecto de que emita la convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General.

Durante el proceso, Ernestina Godoy acusó de “venganza política” al PAN por estar en contra de su ratificación al frente de la institución por combatir al Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, donde se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones de la red de corrupción y se han detenido a exservidores públicos de la demarcación.