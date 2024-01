La Ministra Batres hará la alta voluntaria al Issste y devolverá sueldo excedente

A pesar de los argumentos presentados por la Suprema Corte, Lenia Batres Lenia Batres aseguró que tramitará su incorporación voluntaria al Issste y la entrega del excedente de su salario a la Tesorería de la Federación.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara su solicitud de inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la reducción de su salario, tramitará dichas acciones por otras vías.

La funcionaria del máximo tribunal del país subió el oficio que le fue entregado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte donde se señalaban las razones por las que se les negó sus peticiones referentes a su salario y prestaciones una vez que fuera integrada al Pleno de la SCJN.

Sobre su incorporación al Issste, el oficio explicó que las y los ministros de la Suprema Corte no son sujetos de los beneficios del sistema de seguridad social, ni de la prestación de los servicios médicos que brinda dicha institución ya que, al tratarse de miembros del Alto Tibunal, son considerados como “patrones”, por lo que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida.

La SCJN se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que "declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el… — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 9, 2024

Además, con respecto a su solicitud de no tener un salario superior al del Presidente de la República, la Suprema Corte tampoco se lo admitió, pues argumentó que, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dicha instancia está obligada a destinar los recursos presupuestados y aprobados para las remuneraciones de las y los ministros, así como a otros servidores públicos.

En “estricto apego a los tabuladores aprobados” y disposiciones aplicables, la Suprema Corte se encuentra obligada a cumplir la normatividad en materia de servicios personales que lo rige.

Sin embargo, la Ministra Batres argumentó en su publicación que el oficio que le fue entregado no señala la existencia de una nueva Ley de Remuneraciones vigente que establece los parámetros que, según la Suprema Corte, el Poder Legislativo no los había establecido, por lo que aparentemente no podía validarse la aplicación de los artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a los que aludió la funcionaria para su solicitud.

“Véasele por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional”, dijo.

Es por ello que Lenia Batres aseguró que tramitará su incorporación voluntaria al Issste y la entrega del excedente de su salario a la Tesorería de la Federación.

Durante una entrevista con el periodista Álvaro Delgado Gómez durante el programa Los Periodistas, que se transmite en SinEmbargo Al Aire, la Ministra Lenia Batres, quien rindió protesta el pasado 14 de diciembre en el Senado de la República, comentó que desde su comparecencia en dicho recinto expresó la necesidad de llevarse a cabo una reforma para el Poder Judicial, incluyendo temas como el manejo del presupuesto.

Desde su propia propuesta, señaló que hizo un compromiso, independientemente de la necesidad de reformar el Poder Judicial de la Federación, a lo que aludió al Artículo 136 constitucional, el cual habla del principio del gasto público y las obligaciones de las personas servidoras públicas.

“Hay un artículo 127 que pone límite a la remuneración de las personas servidoras públicas y por disposición del propio Congreso, constituido como constituyente permanente, pues se puso como límite, como tope máximo salarial el salario Presidente de la República entonces los ministros y ministras estamos obligados a no rebasar esa remuneración”, comentó.

“Por eso ese compromiso si lo pude hacer a título personal unilateral y lo he manifestado en el momento en el que se me pudiera estar pagando un peso más de ese límite, obviamente que lo estaré devolviendo a las arcas públicas, a la Tesorería de la Federación, para que se reincorpore en el Presupuesto porque pues ese es un límite claro que no debería, y menos el Poder Judicial, que es el obligado a resguardar la constitucionalidad de los actos de las autoridades, pues estarlo violando”, añadió.

—¿Pero solamente su remuneración mensual o también operará el resto de las percepciones que tienen los ministros de la Corte? —se le insistió.

—En la totalidad. Se comentan de muchas prestaciones pues obviamente que estaré rechazando cualquier tipo de excesos.