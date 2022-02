Monja es condenada a cárcel por robar más de 800 mil dólares para apostar en casinos

LOS ÁNGELES, 8 de febrero (AP).— Una monja y directora escolar de Los Ángeles que robó más de 800 mil dólares para financiar su hábito de apostar fue sentenciada el lunes a pasar un año en una cárcel federal.

Mary Margaret Kreuper, de 80 años, reconoció haber robado el dinero de 2008 a 2018 mientras era directora de la Escuela Católica Santiago en Torrance, un suburbio de Los Ángeles.

Se declaró culpable en julio pasado de un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero.

El Juez Otis D. Wright II de la Corte Federal de Distrito también le ordenó a Kreuper reembolsarle a la escuela aproximadamente 835 mil dólares, reportó el periódico Long Beach Press-Telegram.

