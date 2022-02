California se despide del cubrebocas: vacunados podrán no usarlo en interiores

Por Ricardo Roura

Ciudad de México, 8 de febrero (La Opinión).- A partir de la próxima semana, California pondrá fin al ordenamiento de uso de mascarillas en espacios interiores para personas completamente vacunadas, informaron este lunes funcionarios de salud del estado.

Sin embargo, permanecerá la orden para el uso de mascarillas para los niños en edad escolar.

Después del 15 de febrero, las personas que todavía no han sido vacunadas deberán usar cubrebocas en espacios interiores.

Todos los residentes, vacunados o no, tendrán que usar mascarillas en áreas de mayor riesgo, como transporte público, hogares de ancianos y otras instalaciones de vivienda colectiva.

Los gobiernos locales podrán continuar con sus propios requisitos para el uso de cubrebocas.

Las autoridades de salud del Condado de Los Ángeles adelantaron la semana pasada que tienen la intención de mantener los suyos más allá de la fecha límite estatal.

Las autoridades estatales anunciaron que los “megaeventos” en espacios interiores con más de mil personas deberán requerir para los asistentes comprobante de vacunación o pruebas negativas, y en caso de no estar vacunados tendrán que usar cubrebocas.

Para magnos eventos en espacios abiertos con más de 10 mil personas no hay requisito de vacunación, pero se recomienda el uso de mascarillas o pruebas negativas.

Los umbrales aumentan de los actuales 500 asistentes para eventos en interior y cinco mil personas para espectáculos al aire libre. Este aumento se produce después del Super Bowl del domingo, al que asistirán cerca de 100 mil personas en el SoFi Stadium.

La medida se presenta ante un descenso marcado de un 65 por ciento en el número de contagios de COVID a nivel estatal desde que se registró el pico durante los contagios por la variante Ómicron en el invierno.

NEW: CA’s case rate has decreased by 65% since our Omicron peak. Our hospitalizations have stabilized across the state.

Our statewide indoor mask requirement will expire on 2/15.

Unvaccinated people will still need to wear masks indoors.

Get vaccinated. Get boosted.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 7, 2022