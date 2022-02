FOTOS y VIDEOS: Chimpancés curan heridas de otros con insectos, prueba de empatía

Redacción Ciencia, 8 feb (EFE).- Los chimpancés no solo se curan sus heridas sino también la de los otros, según ha comprobado por primera vez un grupo de investigadores, que lo consideran prueba de que son capaces de comportamientos relacionados con la empatía y podría ser un caso potencial de medicación, con el uso de insectos.

Los científicos del Proyecto Chimpacé Ozouga, en Gabón, llevan siete años estudiando un grupo de estos animales en el Parque Nacional de Loango y publican este descubrimiento en Current Biology.

“En el video se puede ver que Suzee primero mira el pie de su hijo, y luego es como si pensara: ‘¿Qué podría hacer?’ y entonces levanta la vista, ve el insecto y lo atrapa para su hijo”, indicó una de las autoras del estudio Alessandra Mascaro, quien grabó las imágenes.

