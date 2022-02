Un 88% de especies marinas, afectada por la contaminación de plásticos, advierte WWF

Por Alejandro Macías

Ginebra, 8 feb (EFE).- Un 88 por ciento de las especies marinas está afectado por la grave contaminación con plásticos que sufren los océanos y muchas de ellas ya tienen estos materiales en su organismo, incluidos animales ampliamente consumidos por el ser humano, según un estudio presentado hoy por la organización conservacionista WWF.

WWF (siglas en inglés de Fondo Mundial para la Naturaleza) indica que se ha probado que al menos 2 mil 144 especies sufren contaminación con plásticos en su medio ambiente y en algunos casos ingieren estos alimentos, caso de un 90 por ciento de las aves marinas y un 52 por ciento de las tortugas.

Entre las especies marinas de nuestra cadena alimentaria en las que se ha detectado plástico en el organismo destacan mariscos como el mejillón azul o las ostras, mientras que la quinta parte de las marcas de sardinas enlatadas contienen esas partículas, advierte WWF.

