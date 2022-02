The Power of the Dog lidera las nominaciones de los Óscar con 12 menciones

Don’t Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, entre otras, se disputarán el Premio Óscar por la Mejor Película.

Los Ángeles (EU), 8 de febrero (EFE).- La cinta The Power of the Dog, de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, que anunció este martes la Academia de Hollywood.

Por detrás de este drama se sitúan Dune, con 10 nominaciones, Belfast y West Side Story, con siete cada una, y King Richard, con seis candidaturas.

El Óscar a la Mejor Película se lo disputarán entre Belfast, Coda, Don’t Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story.

A esa lista se suma la japonesa Drive My Car, que como hizo Parasite en 2020, competirá tanto en la categoría de Mejor Película general como en la sección internacional, que dejó fuera a la española El buen patrón, a la mexicana Noche de fuego y a la panameña Plaza Catedral.

El resto de nominadas a Mejor Largometraje extranjero son: Flee (Dinamarca), The Hand of God (Italia), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután) y The Worst Person in the World (Noruega).

Habrá una importante presencia española en las categorías de interpretación, ya que tanto Javier Bardem como Penélope Cruz consiguieron una nominación por su trabajo en Being The Ricardos, para él, y Madres Paralelas, para ella.

Junto a Bardem, la categoría de Mejor Actor protagonista contará con Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

ICYMI: Here is the entire list of nominations in every category. #Oscars https://t.co/0jQsEhIpX2 — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Cruz, por su parte, comparte nominación con Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Kristen Stewart (Spencer) y Nicole Kidman (Being The Ricardos).

Además, el español Alberto Iglesias, habitual colaborador de Pedro Almodóvar, también será candidato por la música de Madres Paralelas, nominada a Mejor Banda Sonora, en la que es su cuarta nominación.

Sin embargo, el director manchego no ha logrado figurar entre los nominados a Mejor Dirección que son: Jane Campion (The Power of the Dog),Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car), Kenneth Branagh (Belfast), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) y Steven Spielberg (West Side Story).

The nominations for Actress in a Leading Role go to… #Oscars pic.twitter.com/utVajzOlsU — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022