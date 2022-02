Morena: Córdova y Murayama secuestraron al INE; Lorenzo revira: 11 tomamos decisiones

El Consejero Lorenzo Córdova Vianello dialogó con legisladores de Morena sobre cómo fortalecer los organismos electorales, mientras que mostró su desacuerdo con la secretaria general del partido, quien acusó que el INE estaba a manos de él y de Ciro Murayama.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El Consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, participó en el “Foro de la Reforma Política en la Cuarta Transformación”, en el cual disintió con la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, después de que ella acusara que el Instituto Nacional Electoral (INE) está secuestrado por decisiones que van en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido.

La Senadora morenista denunció que las decisiones del órgano electoral son tomadas por Córdova Vianello y el Consejero Ciro Murayama, asegurando que las decisiones se toman “desde su subjetividad política”.

“Han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esa claridad de generar espacios neutrales e imparciales, han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana por pensar o colocarse contra una posición contra del Presidente de la República, contra de Morena y contra del proyecto de la Cuarta Transformación”, sentenció la legisladora.

Hernández Mora también reclamó al representante del INE la falta de casillas para que la ciudadanía participe en la consulta de Revocación de Mandato, programada para el próximo 10 de abril.

En el primer foro de reforma político-electoral organizado por @NarroJose y @MorenaSenadores pudimos intercambiar información y puntos de vista sobre nuestro sistema electoral y las oportunidades de cambio. El diálogo enriquece la democracia. pic.twitter.com/6z5S0YNsy1 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 8, 2022

En respuesta, Córdova Vianello recalcó: “El INE no está en manos de nadie, porque el INE no somos yo y Ciro Murayama, aquí votamos once y muchas de las decisiones se quieren personalizar dolosamente (…) Las decisiones, por ejemplo en las casillas, en la Revocación de Mandato fue por unanimidad (…) y la discusión interna es dura. Pero votamos once, no vota uno, ni dos”.

El Consejero presidente se dijo a favor de una Reforma Electoral que potencialice la representación proporcional, elimine la sobrerrepresentación del ocho por ciento, suprima 100 diputados y apunte a tres senadores por cada entidad federativa; además de una reducción en el financiamiento público de los partidos políticos. Sin embargo, advirtió el impacto negativo que tendría una reforma que no avance la calidad democrática en el país.

“Si la reforma va a caminar en sentido contrario, es decir si mermar la calidad democrática en representación, si se disminuyen garantías del voto sin elecciones confiables y si lástima a las autonomías del INE, no vale la pena”, recalcó.

En el encuentro participaron el Senador por Zacatecas, José Narro Céspedes, y legisladores del partido oficial, para dialogar sobre cómo fortalecer los órganos electorales del país, darles mayor autonomía y que el financiamiento no contradiga el principio de Austeridad Republicana.

Escuchamos propuestas sobre mejoras y otras sobre refundación del sistema #político #electoral de nuestro país. Es el inicio de un diálogo que consideramos necesario. Abiertos al debate y a la construcción de acuerdos, consolidando la #CuartaTransformación. pic.twitter.com/DBDVLZFrnr — José Narro Céspedes (@NarroJose) February 8, 2022