El uso de Ivermectina y la publicación de un análisis causan polémica en la CdMx

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en el centro de la polémica después de que la revista digital de divulgación científica SocArXiv retirara un artículo en el que funcionarios capitalinos respaldaron el uso de la Ivermectina a pacientes con COVDI-19, el cual repartió esta administración por un año a miles de ciudadanos que contrajeron la enfermedad.

El pasado fin de semana la plataforma retiró el análisis titulado “La Ivermectina y las probabilidades de hospitalización por Covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México”, mismo que fue elaborado y firmado por José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y autor principal; por Víctor Hugo Borja, titular de la Unidad de Educación e Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así como por Eduardo Clark, Director General de Tecnología e Inteligencia del Gobierno de la Ciudad de México; Saúl Caballero, analista de datos; Lila Petersen, Directora ejecutiva de Inteligencia de Datos de la Ciudad de México; Jorge Alfredo Ochoa, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; y Oliva López Arrellano, titular de la Secretaría de Salud de la capital mexicana.

Mediante un tuit, Philip N. Cohen, director de SocArXiv, dio a conocer que daba de baja el texto de la plataforma porque se trató de un “estudio antiético”. “No hay pruebas suficientes de que la Ivermectina sea eficaz para tratar la COVID-19; el estudio tiene un valor científico mínimo en el mejor de los casos”, se argumentó en un posicionamiento público sobre el tema.

Este martes, Cohen también emitió su postura personal, en la que recordó que cuando se publicó el artículo, en la primera mitad de 2021, no le prestaron mucha atención, situación que cambió cuando el mismo acumuló más de 10 mil descargas en el sitio que dirige, a lo que se sumó “una campaña en redes sociales (que) nos pedía retirarlo”.

“El artículo que nos ocupa fue publicado en SocArXiv en la primavera de 2021. En un primer momento ni yo ni el resto del consejo editorial le prestamos mucha atención. Eventualmente, sin embargo, descubrimos que el artículo había sido descargado más de 10 mil veces y que una campaña en redes sociales nos pedía retirarlo”, explicó el director de la plataforma en su texto publicado en la revista Nexos.

En el mismo, Cohen destaca que, desde su perspectiva, el programa de distribución de Ivermectina de la Ciudad de México no fue ético, debido a que “ninguna autoridad de salud pública seria recomienda la distribución masiva de Ivermectina”, pese a que muchas pacientes utilizaron el fármaco para tratar la COVID-19 sin la debida autorización médica, y que, además, el texto de los funcionarios capitalinos “presenta serios problemas en su manejo de datos”.

EL REPARTO DE KITS EN LA CdMx

Desde diciembre de 2020, y durante todo el 2021, el Gobierno de la Ciudad de México repartió kits médicos a personas que se contagiaron del SARS-CoV-2. Estos contenían Ivermectina, un fármaco que ahora es rechazado por organismos como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En mayo de 2021, durante una conferencia de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, los funcionarios locales dieron a conocer el “análisis que hicimos SEDESA/IMSS/ADIP sobre el impacto de la Ivermectina en la probabilidad de hospitalización en la CDMX”. En ese momento Merino destacó que la capital mexicana fue “una de las primeras ciudades en lanzar una política masiva de distribución de Ivermectina”.

Uno de los primeros organismo en rechazar el uso de este fármaco fue la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual en conjunto con la OMS emitió un comunicado en junio de 2020, que se publicó en el portal del Gobierno de México, en el que alertó que la Ivermectina no debía ser usada como tratamiento contra esta enfermedad.

El organismo explicó que luego de una revisión “concluyó que los estudios sobre Ivermectina tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños”, e indicó que el medicamento se estaba “usando incorrectamente para el tratamiento de COVID-19, sin ninguna evidencia científica de su eficacia y seguridad para el tratamiento de esta enfermedad”,

Asimismo, advirtió que en el caso de la Ivermectina inyectable en formulación para uso veterinario también se estaba usando “erróneamente para el tratamiento de COVID-19″, por lo que la OPS desaconsejó “el uso de Ivermectina para cualquier otro fin diferente de aquellos para los que está debidamente autorizado”, enfatizó en el comunicado.

La Organización precisó que después de “revisar los datos agrupados de 16 ensayos controlados” un grupo de expertos concluyó que los resultados de estos análisis eran “muy poco fiables, porque los ensayos habían incluido a pocos individuos y por las limitaciones metodológicas de los datos disponibles procedentes de los ensayos, entre ellos el bajo número de eventos adversos”, por lo que recomendó el uso de la Ivermectina “sólo en ensayos clínicos”.

La FDA compartió la postura de los organismos de salud internacionales, y en un comunicado de septiembre de 2021, exhortó a la población a no utilizar “nunca ni en otras personas medicamentos destinados a los animales”, como es el caso de la Ivermectina, ya que “puede ser muy peligroso” para prevenir o tratar la COVID-19, sostuvo.

Puntualizó que la FDA aprobó las tabletas de Ivermectina para tratar sólo a personas que padezcan estrongiloidiasis y oncocercosis intestinales, enfermedades que son causadas por gusanos parásitos. Mientras que algunas formas tópicas de Ivermectina están señaladas para tratar parásitos externos, como los piojos y la rosácea, una afección cutánea.

