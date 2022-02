México es uno de los 9 países con más solicitudes de boletos para Catar 2022: FIFA

Por Joan Camargo

Los Ángeles 8 de febrero (LaOpinión).- La FIFA culminó este martes la primera etapa de venta de boletos para asistir al Mundial de Fútbol de Qatar 2022, y hace tan solo unas horas comunicó que se recibieron más de 17 millones de solicitudes de distintas partes del mundo.

En un comunicado publicado en la página del principal organismo del fútbol mundial se dio a conocer la gran cantidad de solicitudes para nuevos boletos, y expuso una lista de los 10 países con más peticiones.

Las naciones con más solicitudes son Argentina, Qatar, México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, India, Inglaterra, Arabia Saudí, Brasil y Francia. Entre ellos se acumula el mayor número de peticiones para los tickets.

Fans across the🗺️ applied for 17 million tickets🎟️ during 1st sales period of the⚽️ #WorldCup 🇶🇦 2022. 1.8 million tickets were requested for the final match at Lusail🏟️. Find out🔎more on https://t.co/sool5M7CPG➡️ https://t.co/0UUCScwRBR pic.twitter.com/iOrIyuqPuD

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2022