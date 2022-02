El libro de Boba Fett revela destino de “Baby Yoda” antes de cerrar temporada

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

MADRID, 8 de febrero (EuropaPress).- Ya solo queda un episodio para finalizar El libro de Boba Fett, las piezas del rompecabezas comienzan a unirse para el esperado desenlace. No obstante, aunque se espera que el episodio 7 esté enfocado plenamente en el cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison y por la Fennec Shand de Ming-Na Wen y su guerra con los Pyke en Tatooine, han pasado varias cosas en los últimos episodios y hay quien cree que la saga ya podría haber revelado el futuro de Grogu como alumno jedi de Luke Skywalker.

Toca remontarse al episodio 5, en el que El libro de Boba Fett reveló lo sucedido tras el final de la segunda temporada de The Mandalorian, pues Din Djarin (Pedro Pascal) reapareció y, tras un encuentro con los de su tribu, pide a la Armera que convierta la lanza de Beskar en una cota de malla para Grogu.

En el episodio siguiente, Mando viajó hasta el lugar donde Luke Skywalker estaba cimentando su escuela o templo Jedi para poder darle su regalo a Baby Yoda. A su llegada, Din se encontró con R2-D2, quien le condujo a través de un bosque donde se le indicó que esperara a quien creía que sería Luke. Sin embargo, fue Ahsoka Thano (Rosario Dawson) la Jedi que le dio la bienvenida.

Ahsoka le dijo a Mando que el apego de Grogu hacia él era demasiado fuerte, lo que supone que, si se veían, pondría en peligro su entrenamiento. Finalmente Mando decide seguir el consejo de Tano y no llega a reencontrase con Baby Yoda, al que solo observa desde lejos, pero sí que le da a la Jedi la cota de malla para que se la dé a Grogu.

Al final del episodio, Luke pone a Grogu en una encrucijada. Debe elegir el regalo que Din le había hecho y regresar con el mandaloriano al que tanto extraña, o puede escoger el sable de luz del legendario maestro Yoda y convertirse en el primer estudiante de la futura academia de Luke.

La escena se cortó antes de que los fans pudieran ver la respuesta de Grogu, pero es posible que un cómic del canon Star Wars ya haya revelado cuál será la decisión de Baby Yoda. En 2019, se lanzó una serie de cómics de cuatro volúmenes con el título Star Wars: The Rise of Kylo Ren. Escritos por Charles Soule, en ellos se relataba la historia de Ben Solo antes de su presentación en El despertar de la Fuerza y mostraban cómo se vio tentado por el Lado Oscuro y cómo se convirtió en el líder de los Caballeros de Ren bajo el mando de Snoke.

EL CÓMIC QUE REVELA QUIÉN FUE EL PRIMER ALUMNO DE LUKE

En el tercer volumen, Ben habla sobre su tiempo en la academia de Luke y las relaciones que tuvo con otros jóvenes sensibles a la Fuerza. Esto lo narra después de que destruyera el templo y matara a la mayoría de los estudiantes.

Cuando Ben narra su historia a Ren, en el que revela que mató a sus compañeros Hennix, Voe y Tai, el vástago de Han Solo y la princesa Leia revela: “Todos estudiamos juntos. Yo fui el primero, pero llegaron poco después Voe, Hennix y Tai”.

