Douglas Trumbull, cineasta de efectos especiales de Hollywood, muere a los 79 años

Washington, 8 de febrero (EFE).- El cineasta Douglas Trumbull, responsable de los efectos especiales de varios clásicos del cine de ciencia ficción como Blade Runner y 2001: A Space Odyssey, ha fallecido a los 79 años, informó este martes su hija.

R.I.P. Douglas Trumbull, known for his work in SFX and directing SILENT RUNNING and BRAINSTORM.

Here on the set of Ridley Scott’s BLADE RUNNER. pic.twitter.com/nQcSevcgEt

