Jakub Gurecky, promesa del motociclismo checo, muere a los 19 años durante práctica

Moscú, 8 de febrero (RT).- El joven piloto checo Jakub Gurecky, considerado una de las mayores promesas globales del motociclismo, falleció este lunes en un accidente durante un entrenamiento.

We're very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky.

From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.https://t.co/FyXFAmModQ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 8, 2022