Ministra Norma Piña preside la SCJN por mí: AMLO; destaca la “apertura” entre poderes

El mandatario recalcó el “momento extraordinario” que vive el país debido a la libertad con respecto a la separación de poderes; anteriormente, “el Presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, destacó.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Norma Lucía Piña, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ocupa su cargo gracias a él.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario recordó la forma en que el Presidente de la República antiguamente “ponía y quitaba a su antojo” a la persona titular de la SCJN; sin embargo, señaló que con él no ha ocurrido, a pesar de que tenga sus desencuentros con la Ministra.

“Es importante la separación de poderes, imagínense el cambio que significa: la señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes ponía el Presidente, ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo.

Relacionado a ello, destacó que el Gobierno actual vive “un momento extraordinario” debido a la libertad que hay con respecto a la separación de poderes, por lo que afirmó que existe apertura en diversos ámbitos, como en el diálogo.

“La señora presidenta de la SCJN (Norma Piña), para hablar en plata, está por mí de presidenta” Ahora resulta que Norma Piña está donde está porque el presidente @lopezobrador_ lo permitió 🙄 pic.twitter.com/J8kkbRRCTP — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 8, 2023

“Si se tienen empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, ¿yo me tengo que quedar callado? Entonces, si somos independientes, podemos hablar. De por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido”, añadió.

El pasado 6 de febrero, el Presidente López Obrador dijo que le dio gusto que la Ministra presidenta no se pusiera de pie para aplaudirle en la ceremonia del 106 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrado el domingo pasado en el Teatro de la República, en el estado de Querétaro.

Desde Palacio Nacional, expresó su orgullo por la acción de la Ministra presidenta porque “significa” que está llevando a cabo cambios en el Gobierno, pues “ya no es el Presidente el que le da órdenes a ministros”.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, muchísimo gusto porque eso no se veía antes”, dijo López Obrador.

“¿Cuándo se había visto que se quedara sentada la presidenta de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el Presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía”, afirmó.

El 5 de febrero, en el marco del 106 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se juntaron los representantes de los tres poderes políticos, el titular del Ejecutivo, la Ministra presidenta, y los presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados.

En el evento, se observó que la Ministra Norma Piña se quedó sentada y aplaudiendo, a diferencia de todas y todos los funcionarios que estaban de pie, mientras López Obrador subía al estrado, previo a los honores a la Bandera.