Han abierto sus computadoras. Hay testigo escondido, y dudas si hablará García Luna

Por Jesús García

Nueva York, 8 de febrero (LaOpinión).- El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, podría rendir testimonio en el juicio que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York, pero dependerá de las evidencias que presenten los fiscales en la etapa final, reconoció su esposa Linda Cristina Pereyra.

Los fiscales federales señalaron que tienen un “testigo importante” cuyo traslado ha sido complicado, pero no se dieron detalles, además de que describirán evidencia hallada en la computadora y otros dispositivos de García Luna.

Abogado César de Castro dijo que será decisión de Genaro García Luna testificar o no. La esposa me dijo que están evaluando, dependiendo de las pruebas que se presenten. Ella está sorprendida por el cierre.

Dato: fiscales tienen su as bajo la manga del lunes. No comer ansias. pic.twitter.com/zi2pBEAlMv

— Jesús García (@JesusGar) February 8, 2023