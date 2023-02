México es el segundo mejor socio comercial de EU; su superávit rompe récord en 2022

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- México se colocó como el segundo mejor socio comercial de Estados Unidos, sólo por detrás de Canadá, al alcanzar el récord histórico de 779 mil 308 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 17 por ciento respecto al monto registrado en 2021.

De esta forma, México logró posicionarse como el segundo socio comercial de Estados Unidos, representando el 14.7 por ciento del total de su comercio, sólo por detrás de Canadá que representa el 14.9 por ciento de su comercio y por arriba de China, quien ha perdido terreno por la guerra comercial.

Asimismo, México representó el 15.7 por ciento del total de las importaciones de Estados Unidos, es decir, también en segundo lugar, ahora por detrás de China, país que representa el 16.5 por ciento de las importaciones.

México mejoró su superávit comercial con Estados Unidos al registrar 130 mil 552 millones de dólares en 2022, imponiendo un récord histórico tras superar en un 20.7 por ciento lo conseguido el año anterior, es decir, 108 mil 157 millones de dólares, de acuerdo con el Buró de Censo estadounidense.

#Wholesale seasonally adjusted end-of-month inventories were $932.9b in Dec. 2022, up 0.1% from Nov. 2022 and up 17.6% from Dec. 2021. #Sales were virtually unchanged at $687.8b from Nov. 2022 and were up 7.3% from Dec. 2021. https://t.co/yVDsoBSR0u #CensusEconData

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) February 8, 2023