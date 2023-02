Michoacán: Ofrecen 500 mil pesos de recompensa para hallar a activistas desaparecidos

La dependencia estatal entregará medio millón de pesos por toda información fidedigna, útil y oportuna que permita encontrar a los profesionistas desaparecidos en Colima.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ofreció una recompensa de 500 mil pesos para colaborar en la búsqueda y localización del profesor Antonio Díaz Valencia y el activista Ricardo Arturo Lagunes Gasca, quienes fueron vistos por última vez el pasado 15 de enero tras finalizar una asamblea comunal en el municipio de Aquila, respecto a un conflicto legal por regalías mineras.

La Fiscalía michoacana señaló en un comunicado que la recompensa de medio millón de pesos, será entregada “a quien proporcione información fidedigna, útil y oportuna para dar con el paradero de los profesionistas”, víctimas del delito de desaparición cometida por particulares,

En coordinación, la dependencia y el Gobierno estatal, firmaron el acuerdo 5/2023 de ofrecimiento y entrega de 500 mil pesos de recompensa, aportadas por los titulares del Poder Ejecutivo del Estado y de la FGE, tras perder contacto con los agraviados en el estado de Colima, lo cual derivó en diversos actos de investigación y recorridos por aire y tierra, por parte de las autoridades estatales y federales.

“El número confidencial de identificación, los datos personales, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere, se clasificará como estrictamente reservada y confidencial, en términos de los artículos 106, 108, 109, 218 y 251, fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables”, detalló la FGE.

La dependencia estatal replicó las fichas de búsqueda tanto del profesor Díaz Valencia como del defensor de derechos humanos Lagunes Gasca, en las que vienen sus nombres completos y descripción física.

Antonio Díaz Valencia: hombre de 71 años; complexión delgada; cara ovalada, cabello corto, lacio, color canoso; ojos chicos; nariz mediana; cejas semipobladas de forma arqueada; mentón ovalado; boca mediana y labios medianos.

Ricardo Arturo Lagunes Gasca: hombre de 41 años, complexión mediana; cara redonda; tez morena clara; cabello corto, lacio, color castaño claro; ojos medianos, de iris color café claro; nariz chica de base ancha; cejas semipobladas de forma arqueada; boca mediana de labios gruesos; mentón ovalado; orejas chicas con lóbulo separado.

Asimismo, aclaró que el ofrecimiento y entrega de recompensas “no será aplicable a las personas servidoras públicas con funciones relacionadas con las instituciones policiales, de procuración y administración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal; sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta cuarto grado, por afinidad o civiles, así como a las personas servidoras públicas de las Comisiones Nacional y Locales de búsqueda de personas”.

Este mecanismo de ofrecimiento de recompensa ha sido utilizado para la localización de probables responsables de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa; pero la Fiscalía estatal consideró necesario aplicarlo como “un instrumento adicional al alcance de la institución para agotar los medios la búsqueda con vida de las persona desparecidas”.

Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán, fueron reportados como desaparecidos cuando no se supo más de ellos después de que salieran del auditorio del pueblo de San Miguel Aquila donde habían atendido la asamblea sobre el conflicto legal que existe por las regalías mineras que se firmaron con la empresa Ternium.

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron desde su momento un posible secuestro, a la par que exigieron su búsqueda y aparición con vida de Díaz Valencia, quien actualmente es candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila, un municipio con gran presencia de la minera Ternium, la cual ha generado fuertes divisiones entre los comuneros por la entrega de regalías mineras. Por esta misma razón, el abogado Lagunes Gasca estaba dando acompañamiento legal a los comuneros.

María de Jesús Ramírez, esposa del litigante, indicó en entrevista con SinEmbargo que los dos hombres actualmente están promoviendo un juicio para defender el patrimonio y la representación del comisariado, relacionado con las regalías mineras que se firmaron con la comunidad, y que ha sido por grupos de particulares que no operan conforme a los acuerdos de la asamblea comunitaria y ostentaron ser el comisariado de San Miguel Aquila para beneficiarse de acuerdos y convenios económicos ante la Justicia Agraria.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.