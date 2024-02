El clavadista Osmar Olvera brilla en Doha: gana bronce en prueba de trampolín de 3 m

DOHA, Qatar (AP).— El mexicano Osmar Olvera conquistó el miércoles una medalla de bronce en el trampolín de tres metros del Mundial de Natación en Doha.

Olvera tuvo una puntuación de 498.40 para quedar detrás de los chinos Zongyuan Wang y de Siyi Xie, quienes totalizaron 538.70 unidades y 516.10, respectivamente, para adueñarse de la presea dorada y de plata.

El clavadista mexicano de 19 años había ganado una presea de plata el año pasado en el Mundial de Fukuoka. Fue superado por Wang, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Xie se apropió del oro.

Se trata de la segunda medalla en este Mundial para Olvera, quien conquistó el oro en el trampolín de un metro. En su otra prueba, los sincronizados de tres metros junto a Rodrigo Diego, terminó en la cuarta posición.

El competidor de Jalisco es el mejor clavadista mexicano de la actualidad y llegó a Doha luego de ganar tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago. En el Mundial de Fukuoka, hace un año, ganó plata en trampolín de un metro y la plata en el de tres.

Sus logros los ha conseguido a pesar de que no recibe apoyo del Gobierno mexicano, que le retiró las becas a todos los deportistas acuáticos desde enero del año pasado por una disputa existente con World Aquatics, organismo rector de la natación en el orbe.

🥇🥈🥉Check out the medalists of the Men's 3m Springboard! #AQUADoha2024 #Diving pic.twitter.com/JHxXTOqPNH

— World Aquatics (@WorldAquatics) February 7, 2024