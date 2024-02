Chilpancingo no se mueve: los choferes no quieren morir. Escuelas y negocios en paro

Ya se cumplen tres días sin transporte en Chilpancingo. “Estamos desprotegidos en medio de una guerra”, advierte un conductor. Ejecutan a un taxista y a una mujer cerca del penal en Acapulco y choferes bloquean el bulevar Vicente Guerrero. En Iguala muere un exfiscal y un abogado tras un ataque a balazos al auto en que viajaban. Cancelan por primera vez también el carnaval de Tepecoacuilco debido a la violencia. En Chilapa, pide la Gobernadora a las familias iniciar la pacificación desde sus hogares.

Por Luis Daniel Nava, Lenin Ocampo Torres, Redacción, Argenis Salmerón y Alejandro Guerrero

Chilapa/Chilpancingo/Acapulco/Iguala, Guerrero, 8 de febrero (ElSur).- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó, en la base de la Guardia Nacional instalada en Chilapa, la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde dio seguimiento a las acciones para atender la crisis de seguridad de los municipios de Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Acapulco.

La Gobernadora arribó a la cabecera de Chilapa en helicóptero.

En la base recién instalada de la Guardia Nacional a las afueras de la ciudad, atrás del nuevo hospital general del IMSS-Bienestar, se realizó la reunión de seguridad a puerta cerrada. En el encuentro también estuvieron los alcaldes de Chilapa, Aldy Esteban Román, y de Zitlala, Rogelio Ramos.

Durante la sesión de la Mesa se dio seguimiento a “las acciones operativas conjuntas que realizan las Fuerzas Armadas y estatales con labores de inteligencia”, para atender los temas prioritarios en seguridad en Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco y Acapulco, se informó en un comunicado de prensa.

En el caso de Chilpancingo, se indicó que la policía estatal mantiene el despliegue de un intenso operativo con el apoyo de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, después de “los incidentes registrados que ha derivado en la suspensión del servicio del transporte público”, en referencia al asesinato de cuatro choferes el lunes pasado.

Aseguró que las instituciones de seguridad del orden federal y estatal en coordinación con la dirección general de Transportes en el estado, mantiene el diálogo permanente con representantes del gremio transportista de Chilpancingo, con el propósito de atender las peticiones de dicho sector “en consecuencia la reactivación en su totalidad del servicio público para beneficio de la comunidad de la capital de la entidad”.

Los integrantes de la Mesa solicitaron a los gobiernos municipales a “sumarse a las tareas de seguridad en la esfera de su competencia y redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad que requiere la población y que permitan restablecer en su totalidad el servicio de transporte público urbano y foráneo”.

En la sesión de la Mesa de Seguridad también se abordó dar seguridad al corredor de Chilapa-Hueycantenango, donde la policía comunitaria de la CRAC-PF y el Consejo Indígena Popular Guerrerense Emiliano Zapata mantienen una disputa con un grupo delictivo.

Se indicó que las instituciones de seguridad en Guerrero seguirán realizando el trabajo coordinado para “seguir garantizando la paz social en todos los municipios de la entidad”.

VAN 3 DÍAS SIN TRANSPORTE EN LA CAPITAL; ESTÁN DESPROTEGIDOS EN MEDIO DE UNA GUERRA, DICE CHOFER

Ayer fue el tercer día sin transporte público en Chilpancingo, los choferes dijeron que están en medio de una guerra que no es de ellos y los afecta, están desprotegidos porque las autoridades saben lo que pasa, pero no hacen nada, están “silenciados por todos lados” y no pueden hacer nada.

Desde el lunes, los trabajadores del volante dejaron de salir a las calles luego del asesinato de cuatro de sus compañeros, uno de ellos calcinado por un grupo de la delincuencia, lo que provocó que dejaran sus vehículos que son los que les dan el sustento, para llevar algo de dinero a sus casas.

Desde hace varios años, los choferes están atenidos a las organizaciones de transporte, los que manejan las concesiones de los taxis o Urvan, manejan las cuotas y pagos que reciben durante su trabajo.

“Hasta hace un año podíamos ir sin problemas a dejar pasaje a donde quisiéramos, ahora salir de Chilpancingo es pedir permiso, muchos ya no van para Tixtla o Petaquillas por miedo, también los (taxis) de Petaquillas ya no entran”, dijo un taxista que por seguridad pidió el anonimato.

La paz de los transportistas se terminó cuando la tregua de Los Tlacos y Los Ardillos se rompió en julio del 2023 por la conocida como “guerra del pollo”, donde murieron 18 transportistas durante ataques armados en Chilpancingo, Petaquillas y Tixtla.

Desde ese momento, los taxistas y algunas Urvan dejaron de circular a las zonas de Tixtla y Petaquillas, aunque “muchos iban bajo su propio riesgo”.

“Ahora nosotros estamos en medio, el director de Transporte (Arturo Salinas Sandoval) nos obliga a salir a trabajar y amenaza con quitar las concesiones, pero también los grupos nos obligan a no salir a trabajar, nos tienen silenciados y es por eso por lo que muchos compañeros mejor optamos por no salir a las calles”, informó el taxista.

“Nosotros ganamos entre 300 y 400 pesos en un buen día, pero en los malos llegamos a juntar cien pesos, entregamos el taxi con el tanque lleno y la paga para el patrón, pero entre todos los que manejamos la unidad debemos juntar mil 500 mensuales para pagar la cuota (al crimen organizado) que le entregamos a un recolector, en este caso sabemos que es para Los Tlacos, pero los otros dependen del lugar, le pagan a los que mandan en su zona”, reveló el chofer.

Según el trabajador, en Chilpancingo hay al menos mil taxis legales, lo que le da una ganancia al crimen de un millón 500 mil pesos mensuales, más los taxis “piratas” que circulan y “muchas veces son los que dependen directamente de los grupos de la delincuencia”.

El acoso, la violencia y la falta de seguridad provocó que ayer los transportistas no volvieran a salir en Chilpancingo, aunque ya había un acuerdo de trabajar, pero el ataque la noche del martes a una Urvan de la ruta Rosario Ibarra-Mercado en la colonia Vista Hermosa, volvió a prender las alertas de los choferes.

“Nosotros queremos paz, a todos no afecta esta situación, la mayoría no tenemos que ver en estas situaciones (de violencia), pero también no hay confianza en las autoridades porque muchas veces los policías protegen a estos grupos (delincuenciales), y por eso nosotros mejor no decimos nada, porque ya sabemos que si denunciamos pronto nos matan”, finalizó.

ESCUELAS Y NEGOCIOS CERRADOS

Debido a la falta de transporte, las escuelas públicas y privadas continuaron cerradas, y la mayoría volvió a suspender clases presenciales para este jueves y viernes.

En las calles se observaron vehículos particulares, gente caminando y poca seguridad.

Las oficinas de Gobierno continuaron laborando, pero sólo con trabajadores que tienen vehículos, “la flexibilidad” de los sindicatos ampara a los empleados que tienen que hacer uso del transporte y no pueden llegar a sus lugares de trabajo.

Algunos comercios, farmacias, tiendas de conveniencia y bancos abrieron, la mayoría estuvieron cerrados.

Las patrullas de Protección Civil del Ayuntamiento de Chilpancingo fueron los únicos que siguieron dando movilidad a las personas, donde por grupos juntaron a la gente para llevarlos o acercarlos a sus colonias.

A diferencia de Acapulco, donde los camiones y camionetas de la Guardia Nacional ayudaron de transporte, en la capital no se vieron ayudando a la gente.

Sigue sin haber una postura de las organizaciones de transportistas que informen sobre cuándo regresaran a dar el servicio.

Hoy se prevé que la ciudad siga sin transporte y se espera una marcha de transportistas a las 8 de la mañana para pedir paz a las autoridades.

MATAN A UN TAXISTA Y A UNA MUJER CERCA DEL PENAL Y ARROJAN EL CADÁVER DE UN HOMBRE

Un taxista y una mujer que lo acompañaba en el vehículo del transporte público fueron asesinados a balazos en la colonia Coral, ubicada en las inmediaciones del penal de Las Cruces.

El hecho violento fue reportado en los primeros minutos de este miércoles en la calle principal de la colonia mencionada, indica el informe ministerial.

Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de detonaciones de arma de fuego.

El reporte policiaco indica que hombres armados atacaron a balazos a sus víctimas cuando iban en un taxi de ruta alimentadora.

Policías solamente encontraron manchas de sangre y casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.

La pareja murió al instante por los disparos y sus familiares se llevaron los cadáveres a sus casas para el velorio.

Los familiares de las víctimas no permitieron las diligencias de las autoridades ministeriales. No se informó si la mujer era familiar del taxista o iba de pasajera.

En otro caso, el cadáver de un hombre fue asesinado y arrojado envuelto en una sábana en la calle Vicente Suárez de la colonia Providencia.

El hallazgo fue alrededor de las 10 de la noche de ayer, indica el informe ministerial.

Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.

Con estos casos suman 39 asesinatos en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

BLOQUEAN TAXISTAS DE RUTAS ALIMENTADORAS EL BULEVAR POR EL ASESINATO DE UNO DE ELLOS

Choferes de taxis de rutas alimentadoras, bloquearon una hora un sentido del bulevar Vicente Guerrero para exigir seguridad, luego de que los primeros minutos del miércoles asesinaron a un conductor, en las inmediaciones del penal de Las Cruces.

Después de las 11 de la mañana, unos 80 choferes bloquearon el sentido Vacacional-Cruces, mientras que los conductores buscaron vía alternas para avanzar en su trayecto.

Los inconformes hoy tendrán una reunión con las autoridades para resolver sus demandas.

“No más muertos a transportistas”, “Vienen y matan a inocentes, no somos delincuentes, señora Gobernadora”, “No más muerte al transporte, Gobernadora”, fueron algunas de las pancartas exhibidas.

Los taxis de ruta alimentadora dan el servicio del bulevar Vicente Guerrero a las partes altas de la colonia Emiliano Zapata.

Los choferes de taxis, que omitieron sus nombres por temor a represalias, dijeron que su compañero fue asesinado a balazos los primeros minutos de este miércoles.

Pidieron justicia por su compañero que fue asesinado a balazos adentro de su automóvil de ruta alimentadora en horario de trabajo.

Exigieron el esclarecimiento del crimen y que no sigan los asesinatos contra integrantes del transporte público.

Solicitaron a la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, seguridad para los choferes del transporte público en Acapulco.

Advirtieron que si no hay respuesta, suspenderán el transporte de manera indefinida por falta de seguridad.

Añadieron que si las autoridades pretenden concesionar otro tipo de modalidad como Uber o Didi, quemarán sus vehículos.

Las rutas son Playa Seca, Aurrerá, Cruces, colonia Benito Juárez y suben a la parte alta de la colonia Emiliano Zapata.

MATAN A EXFISCAL DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y A SU ACOMPAÑANTE EN IGUALA

Dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta Audi, uno de ellos el exfiscal de la Unidad de Recuperación de Vehículos Robados de la Fiscalía General del Estado, fueron asesinados a balazos la tarde de ayer en esta ciudad, en la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Taxco, frente a la colonia Infonavit.

Tras el ataque, intentaron escapar heridos y 400 metros adelante chocaron contra una camioneta particular y dos Urvan del transporte público, lo que dejó a varios pasajeros heridos y trascendió que una joven que iba en su motocicleta fue alcanzada por una bala perdida.

Con este nuevo hecho de violencia en Iguala, suman cinco personas asesinadas, así como tres vehículos del transporte público quemados y cuatro personas heridas en distintos hechos cometidos desde el fin de semana que se implementó el operativo especial de seguridad Fuerza de Tarea Regional que anunció inhibir al crimen organizado.

El ataque ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de ayer, y de acuerdo con fuentes policiacas, las dos víctimas fueron agredidas con ráfagas de un arma calibre .9 milímetros en el semáforo del crucero donde están las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el acceso a la colonia Infonavit, que también es una de las entradas a los terrenos de la feria, al norte de la ciudad.

Testigos de los hechos informaron a las autoridades que los dos hombres se detuvieron por el semáforo en rojo, donde también se pararon más vehículos. Al menos dos hombres que viajaban en una motocicleta se colocaron del lado del conductor y el que iba de copiloto en la motocicleta disparó a sus víctimas a corta distancia para huir en seguida.

En ese ataque los dos hombres fueron heridos de gravedad, pues les dispararon cerca de 20 veces desde el lado del conductor. En fotografías se observa que los balazos entraron como en ráfaga por las ventanas de las puertas de ese lado, algunos pegaron en la puerta y al menos uno en el parabrisas.

Personas que presenciaron la agresión afirman que las dos víctimas aparentemente habían sido asesinadas en ese lugar, pero que en un momento inesperado y tal vez agonizante, el conductor puso la camioneta en marcha y aceleró, como en un intento de escapar.

En un video que circula en las redes sociales y que fue grabado por un testigo, se ve a la camioneta en marcha prácticamente pegando en el camellón central con dirección hacia Taxco y lleva la puerta del copiloto abierta.

A unos 400 metros, ya fuera de control y a alta velocidad al perder la vida los dos hombres, la camioneta Audi chocó primero contra una camioneta particular Ford Explorer y en carambola también se impactó por alcance contra dos Urvan del transporte público de las rutas Insurgentes y Colosio que esperaban el paso en el semáforo de acceso a la avenida Sur de la primera colonia y que comunica también con otras colonias como el Fovissste y Luis Donaldo Colosio, así como con la Central de Abasto.

En el asiento de la camioneta fue hallado muerto el conductor, quien de acuerdo con los primeros reportes fue identificado como el abogado de nombre Víctor Alonso, mientras que el que iba de copiloto y que fue identificado como el exfiscal de la Unidad de Recuperación de Vehículos Robados de la FGE, Julio César Cruz Apac –quien al parecer ya había sido dado de baja de la corporación–, quedó a unos metros de la camioneta, pues habría salido expulsado en el primer choque.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para auxiliar a los pasajeros de las dos camionetas Urvan que resultaron con lesiones tras el impacto, informando que al menos cuatro de ellos fueron trasladados a hospitales de la ciudad. Y trascendió que entre los lesionados iba una joven que habría sido herida por una bala perdida al momento de que transitaba en la zona a bordo de una motocicleta.

Más tarde, llegaron decenas de efectivos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército para asegurar y acordonar la zona donde hubo un cierre parcial de ese tramo de la carretera federal debido a las diligencias realizadas, y se reabrió hasta que los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad y los vehículos involucrados, retirados.

Asimismo, se informó que en el primer semáforo donde fue el ataque a balazos, fueron localizados más de 20 casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros.

La zona de donde fue la agresión está a escasos 200 metros de la casa del aspirante a la Alcaldía por el PVEM, Erik Catalán Rendón, quien el sábado presenció un ataque a balazos en contra de sus escoltas de seguridad en un convivio con transportistas en la colonia Ficus, ubicada a orilla de este mismo tramo de la carretera federal, a tres kilómetros de este hecho, con dirección a Taxco.

En un comunicado sin mayor información ni detalles de los hechos, la Fiscalía estatal señala que investiga el doble homicidio, delito por el que inició la correspondiente carpeta de investigación por el asesinato de Víctor y Julio. Tampoco informa o desmiente que una de estas personas sea agente o ex agente de esta institución.

UN DETENIDO EN BUENAVISTA DE CUÉLLAR; LE CONFISCAN ARMAS Y VEHÍCULOS

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó la detención de un hombre identificado como José Luis, en el municipio de Buenavista de Cuéllar, a quien le aseguraron dos camionetas, una motocicleta, municiones y equipo táctico.

Sin dar detalles de la detención, se informa que se realizó durante patrullajes en este municipio de la zona Norte en coordinación con efectivos del Ejército. Según la SSP, los agentes detuvieron a José Luis, a quien le aseguraron dos camionetas: una Chevrolet Suburban y una Ford pick up RAM 2021 ambas con placas de Guerrero, así como una motocicleta Italika DM-250, las dos últimas con reportes de robo.

También le confiscaron 189 balas de distintos calibres, equipo táctico y 20 estrellas metálicas poncha llantas de fabricación casera. El detenido, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

CANCELAN POR PRIMERA VEZ TAMBIÉN EL CARNAVAL DE TEPECOACUILCO DEBIDO A LA VIOLENCIA

El gobierno de Tepecoacuilco que encabeza el panista Félix López Olivares informó que también en este municipio fue cancelado su carnaval y todas sus actividades relacionadas, debido a la inseguridad y la violencia de los últimos días.

En este municipio al igual que en Iguala, no existen antecedentes de la cancelación de su principal festividad obligados por la violencia.

El anuncio se da tras la cancelación de la Feria de la Bandera de Iguala, junto con todas las actividades relacionada con ésta, entre ellas la visita anunciada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el desfile cívico-militar del 24 de febrero, debido a la inseguridad, ataques contra empresarios y amenazas de presuntos miembros del crimen organizado en contra del alcalde priista David Gama Pérez y los organizadores de esta festividad.

En un comunicado de prensa firmado por el alcalde del PAN, indica que “debido a los diversos sucesos recientes que han generado incertidumbre” en Guerrero, y en atención a la solicitud de algunas instituciones educativas y organizaciones sociales, “la administración que me honro en presidir ha tomado la decisión de cancelar el tradicional carnaval”, que iniciaría este domingo 11 de febrero.

“Apelando a su comprensión y consideración, aprovecho la ocasión para subrayar mi compromiso con el desarrollo social y con la integridad de los tepecoacuilquenses”, cierra el comunicado.

Este carnaval es el más importante del municipio y no existe registro de su cancelación debido a la inseguridad. Lo mismo que la feria de Iguala, sólo habían sido cancelados en sus ediciones de 2020 y 2021 debido a la pandemia por Covid-19.

Este carnaval que iniciaría el próximo domingo con un desfile por las principales calles de la cabecera municipal con bandas de música, danzas, participación de escuelas de la región y carros alegóricos enmarca la celebración previa a la Semana Santa, y tradicionalmente inicia el domingo anterior al miércoles de ceniza.

Durante la semana en que se realiza el carnaval se hacen distintas actividades deportivas, culturales y artísticas con la presentación en intervalos en distintos días de grupos musicales, comediantes y cantantes que se presentan en la explanada principal, afuera del Palacio Municipal. Todo eso fue cancelado.

Desde el inicio de este año en la cabecera municipal y varias localidades de Tepecoacuilco, ubicado a 15 kilómetros de Iguala, se han cometido ocho asesinatos y distintos ataques, principalmente dirigidos en contra de choferes del transporte público.

Entre los más recientes, el domingo fueron quemados dos taxis en la comunidad de Tierra Colorada y el miércoles de la semana pasada fue atacado a balazos y herido el chofer de otro taxi en el centro de la cabecera municipal, quien es sobrino del presidente municipal López Olivares.

En Chilapa, pide Evelyn a las familias iniciar la pacificación desde sus hogares

La gobernadora Evelyn Salgado informó que el municipio de Chilapa será beneficiado con cinco obras de infraestructura y cinco acciones educativas por más de 30 millones de pesos.

La mandataria encabezó este miércoles una exposición de las dependencias del gobierno estatal para la prevención del delito en Chilapa.

Posteriormente se informó que por la veda electoral, adelantaran el pago de dos bimestres de los programas Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, y el Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras a más de 470 mil beneficiarios con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

En Chilapa, en medio de una crisis de seguridad en Guerrero, la mandataria ofreció una plática motivacional a unos 200 estudiantes de nivel primaria, secundaria y medio superior.

Les dijo que la pacificación de los municipios y las regiones debe iniciar en los hogares.

“Les pido que nos comprometamos, que nos involucremos con la educación de nuestros hijos. No hay nada más importante, menos lo material, porque eso va y viene y eso no va con los principios, con los ideales, la parte económica se queda afuera.

“Hablo de principios, de ideales, lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos”, dijo la gobernadora.

Después de estar presente en la reunión semanal de la Mesa de Coordinación de Paz en Chilpancingo, la mandataria se trasladó al plantel Conalep de Chilapa donde la esperaban unos 200 alumnos de nivel primaria y nivel medio superior.

Estaba la directora del Conalep, Norma Edith Aparicio Castro, quien la recibió efusivamente..

Ahí anunció diez acciones para Chilapa: cuatro de infraestructura de obra, una carretera y cinco acciones educativas “para que todos los planteles tengan una infraestructura de primera por más de 30 millones de pesos”.

En el contexto de la elección de junio, dijo que este 2024 es el año de “redoblar esfuerzos y el año del bienestar”.

“Queremos que la juventud de Chilapa reciba todo el apoyo del gobierno del estado”.

La gobernadora realizó una plática motivacional para los cientos de estudiantes niños y adolescentes ahí reunidos.

“¿En dónde inicia la pacificación de nuestros municipios y regiones? En la casa, todo inicia desde nuestros hogares, desde nuestros padres que sepan quiénes son tus amigos, a qué hora vas a llegar, cómo vas en la escuela, cómo te sientes.

“Soy madre de dos hijos, 16 años y 8 años, platico mucho, se podrá pensar que abandono a mis hijos, trato de estar en todo momento al lado de mis hijos

“Les pido que nos comprometamos, que nos involucremos con la educación de nuestros hijos

“No hay nada más importante, menos lo material, porque eso va y viene y eso no va con los principios, con los ideales, la parte económica se queda afuera. Hablo de principios, de ideales, lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos”.

Convocó a realizar un trabajo en equipo, desde la sociedad, familias y gobierno.

“Si tenemos familias con principios e ideales vamos a tener una familia en paz”, finalizó.

