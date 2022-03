Que nada se mueva sin nosotras

Por: Andrea Larios, Claudia de Anda, Claudia García, María Elena Camiro y Matilde Pérez*

Como todos los años, en el Día Internacional de la Mujer se conmemoran las luchas de las mujeres por su participación en la vida política, económica y social para reconocer su aporte y para exigir la garantía de sus derechos. Este año, no será la excepción, ahora saldremos a la calle para visibilizar, entre otras consignas, la precariedad en la que viven muchas de las mujeres, ya que sigue sin ser reconocido el aporte económico y para la sostenibilidad de la vida que tienen las actividades no remuneradas, de cuidados y domésticas que realizan dentro y fuera de los hogares.

Y es que, a pesar de que México cuenta con un andamiaje institucional y normativo[1], así como políticas públicas para la garantía de sus derechos, dichos esfuerzos han sido insuficientes para lograr una política integral que revierta la precarización de quienes realizan trabajo doméstico, no remunerado y de cuidados, quienes son generalmente mujeres y niñas. En la práctica, las acciones implementadas por el Estado, así como su asignación de presupuesto, no han sido suficientes y ponen en riesgo el poder alcanzar una organización social que redistribuya estas actividades en un marco de justicia social para revertir las asimetrías de género.

El caso más reciente que muestra esta discordancia es el del Programa Escuelas de Tiempo Completo[2], el cual fue debilitado presupuestariamente desde 2019 cuando sufrió un recorte de 13 por ciento y en 2020 del 51.3 por ciento [3] para ser absorbido desde 2021 por el programa La Escuela es Nuestra. Aunque varios estados anunciaron que mantendrían los componentes de jornada extendida y provisión de alimentos con recursos propios[4], la decisión federal de mantener únicamente el componente de infraestructura alimenta las desigualdades de género por el impacto que tendrá en la carga de cuidados y de trabajo no remunerado, sobre todo en las mujeres o madres trabajadoras que verán reducido el tiempo que tienen disponible para participar en espacios remunerados.

Otro caso similar es el programa de Estancias Infantiles que desapareció en 2019 y se sustituyó con el programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras con la mitad del presupuesto, el cual ahora opera a través de transferencias directas en vez de funcionar como un subsidio al funcionamiento y costo de guarderías[5].

Este panorama se complejiza si además, se toma en cuenta que en el país, las mujeres tienen una mayor dificultad para entrar al mercado laboral (43 de cada 100 mujeres mayores de 15 años son económicamente activas, mientras que 76 de cada 100 hombres lo son[6]); y que, una vez dentro, las mujeres tienden a ocuparse en mayor medida en la informalidad (54.1por ciento trabaja en este sector de la economía contra el 47.7 por ciento de los hombres[7]), por lo que no cuentan con mecanismos de protección social ni de seguridad laboral.

Como si esto no fuera suficiente, las mujeres ganan sistemáticamente salarios más bajos: al cuarto trimestre de 2021, la brecha salarial entre mujeres y hombres fue de 13.8 por ciento[8], dicho de otra manera, en promedio, por cada 100 pesos que un hombre percibe como ingreso al mes, una mujer recibe 87 pesos. La carga de cuidados y la doble –o hasta triple– jornada explican en parte la diferencia en salarios. Si una mujer destina en promedio 24.5 horas más a la semana en realizar trabajos no remunerados que un hombre[9], la posibilidad para emplearse en trabajos de tiempo completo y por lo tanto mejor pagados, es menor.

Si bien la Cámara de Diputados aprobó desde noviembre de 2020 el dictamen que reforma y adiciona los artículos 4º y 73 de la Constitución Política para reconocer que el Estado debe garantizar el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el mercado y el propio Estado[10], la realidad es que estamos lejos de alcanzar recomendaciones como las emitidas por la Organización Internacional del Trabajo desde el 2018 para revertir las desigualdades por motivos de género en las esferas del hogar y de los mercados laborales que poseen un vínculo directo con los trabajos de cuidado[11].

De acuerdo con la UNESCO, la existencia de escuelas de tiempo completo es de suma importancia para garantizar la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo cual se vuelve de vital importancia en el caso de las infancias que pertenecen a familias en situación de pobreza, migrantes, o que viven con alguna discapacidad. Si no se provee a las niñas, niños y sus familias con garantías y protección, las problemáticas que enfrentan pueden llegar a agravarse, conduciendo a menudo a la pobreza y la exclusión.

Este 8M y ante el llamado al Paro Nacional de Mujeres el 9M, llamamos a que se concluya la reforma constitucional que incorpora el Sistema Nacional de Cuidados, y que se fortalezcan los programas y los presupuestos orientados a garantizar acciones de política pública que redistribuyan, revaloricen y reformulen la carga económica, material y psicológica que recae en las mujeres por el trabajo doméstico, no remunerado y de cuidados que realizan ya que es innegable su aportación.

Si nosotras paramos, el mundo también.

* Andrea, Claudia, María Elena, Claudia y Matilde son parte del Grupo de Género de @FundarMexico.

