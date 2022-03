Shell anuncia que dejará de comprar hidrocarburos rusos por la invasión a Ucrania

Por Danica Kirka

Londres, 8 de marzo (AP).— El gigante energético Shell dejará de comprar petróleo y gas natural ruso, además de cerrar sus estaciones de servicio y otras operaciones en el país, según anunció el martes en medio de presiones internacionales para que las compañías corten sus lazos con Moscú debido a la invasión de Ucrania.

Shell indicó en un comunicado el martes que dejaría de operar con todos los hidrocarburos rusos, incluidos crudo, derivados del petróleo, gas natural y gas natural licuado, “ de forma gradual”.

La decisión se tomó en medio de subidas en el precio del crudo que han remecido los mercados globales. El Ministro ucraniano de Exteriores criticó hace unos días a Shell por seguir comprando petróleo ruso, y arremetió contra la compañía por seguir haciendo negocios con el Gobierno del Presidente Vladimir Putin.

Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new government guidance.

As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia.

— Shell (@Shell) March 8, 2022