Zverev estará a prueba durante un año por haber golpeado la silla de un árbitro

Por Howard Fendrich

Estadps Unidos, 8 de marzo (AP).- El reinante campeón olímpico Alexander Zverev tendrá que pasar por un periodo de prueba de un año por golpear violentamente en varias ocasiones la silla del árbitro con la raqueta tras perder un partido de dobles en el Abierto Mexicano, anunció la ATP.

Si Zverev comete una infracción que suponga una multa por conducta antideportiva o por “agresión física o verbal de un oficial, rival, espectador o cualquier otra persona en la cancha o el recinto”, será suspendido de los torneos de la ATP durante ocho semanas y recibirá una multa adicional de 25.000 dólares, indicó el circuito del tenis masculino la noche del lunes.

Zverev, que está tercero en la clasificación y fue finalista del Abierto de Estados Unidos de 2020, tiene hasta el vienes para apelar la decisión de Miro Bratoev, vicepresidente de la ATP para normas y competición.

La ATP estableció la decisión como una multa y una suspensión impuestas a Zverev pero “suspendidas” a menos que su comportamiento amerite las sanciones. El periodo de prueba termina el 22 de febrero de 2023, un año después del incidente en Acapulco.

El tenista alemán de 24 años, que defendía el título de individuales en el Abierto Mexicano, fue expulsado del torneo por gritar y maldecir al árbitro Alessandro Germani y golpear con violencia la silla en al menos cuatro ocasiones.

Justo antes de que Zverev y su compañero Marcelo Melo perdieran su encuentro de dobles contra Lloyd Glasspool y Harri Heliovaara, Germani apercibió a Zverev por gritar y maldecir cuando discutía una jugada de un rival que se consideró válida. Eso llevó a un punto de partido. Y una vez terminó el encuentro, Zverev golpeó la silla del árbitro.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022