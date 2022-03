Spotify se recupera de caída a nivel mundial; en redes reaccionan con MEMES

La plataforma musical informó a las 13:39 que se estaba recuperando de la caída, pero si persistían los detalles entre sus usuarios, podían comunicarse para pedir apoyo.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo/EuropaPress).- Spotify, plataforma musical con gran presencia en el mercado, reportó fallas en sus servicios, y derivado de esta situación los usuarios no podían acceder a sus contenidos, pero la aplicación anunció que todo regresó a la normalidad.

La aplicación de música en streaming Spotify sufrió una caída a nivel mundial y dejó a millones de usuarios sin poder reproducir música, según ha explicado la propia aplicación, que ha admitido que su servicio “no funciona bien”.

A través de Twitter, la plataforma informó a las 13:39 que se estaba recuperando de la caída, también dijo a sus usuarios que o si persistían los detalles podían comunicarse para pedir apoyo. Pero no detalló que provocó los fallos.

“¡Todo se ve mucho mejor ahora! Dale un grito a @SpotifyCares si aún necesitas ayuda”, afirmó en Twitter.

Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help. — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

En la misma red social, a las 12:22 horas la plataforma informó que sus operaciones presentaron algunas anomalías, sin embargo, ya se encuentran investigando que las provocó.

“Algo no está del todo bien y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!”, señaló la plataforma en su cuenta de Twitter.

La página de acceso a Spotify da un error 500 que indica la imposibilidad de acceder a un servicio, aunque no ha especificado el motivo. Muchos usuarios tenían problemas para reproducir música y a algunos les expulsaban de la misma aplicación.

Asimismo Downdetector registró que los problemas para más comunicados en Spotify son: 66 por ciento al iniciar sesión, el 28 por ciento en la aplicación y el siete por ciento en el sitio web.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

Y según la plataforma digital, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey fueron las ciudades que inicialmente presentaron fallas, pero las quejas siguen sin detenerse en distintos puntos.

Por esos motivos, usuarios de redes sociales volvieron a Spotify tendencia al quejarse del servicio de la plataforma, y también compartieron que ya contaban con el servicio.

“Yo ahora después de 40 minutos trabajando sin Spotify”; “Spotify cierra mi sesión. Yo sin saber mi contraseña”; “Yo regresando a YouTube por la caída de Spotify”; “Todos entrando a Twitter para confirmar si se cayó Spotify”; “Yo, fingiendo que no me afecta que Spotify sigue sin funcionar”, fueron algunas reacciones.

Además, Discord, el servicio de mensajería instantánea, también dio a conocer a sus usuarios que está sufriendo algunos problemas.

A través de sus redes sociales, la aplicación detalló que se está trabajando para arreglarlo y se disculpó con sus usuarios.

“Somos conscientes de un problema que provoca errores en los mensajes y estamos trabajando para solucionarlo. ¡Disculpas por la interrupción y gracias por aguantar”, mencionó Discord en su cuenta de Twitter.

We’re aware of an issue causing message failures and are working on a fix. Apologies for the disruption & thx for hanging tight! https://t.co/rq97JXSEFv — Discord (@discord) March 8, 2022

