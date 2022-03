The Batman: Zoë Kravitz revela por qué Nolan no la eligió para película previa

Fue durante una entrevista cuando Kravitz reveló el motivo del por qué no la seleccionaron como Catwoman en la trilogía de Christopher Nolan sobre el “Caballero de la Noche”.

MADRID, 8 de marzo (EuropaPress).- Zoë Kravitz da vida a Catwoman en The Batman, un rol que anteriormente encarnaron estrellas como Michelle Pfeiffer o Halle Berry. Anne Hathaway se hizo con el papel en Batman: el caballero de la noche, película que cerró la trilogía de Christopher Nolan en 2012 y para la que Kravitz se postuló para encarnar a Selina Kyle, pero en la que fue rechazada por el color de su piel.

“No sé si vino directamente de Chris Nolan”, reveló Kravitz en una entrevista con The Guardian en la que señaló que fue descartada para el papel por ser demasiado “urbana”, término que en inglés coloquial hace referencia a los a los afroamericanos en Estados Unidos. Una palabra que también se usa con carácter peyorativo para referirse a la población negra de pocos recursos económicos.

“Creo que probablemente fue un director de reparto o un asistente del director de reparto. Ser una mujer de color, ser actriz y que me dijeran en ese momento que no podía hacer el casting debido al color de mi piel, eso fue realmente duro”, confesó.

En una entrevista de 2015 con Nylon, Kravitz reveló que no hizo la prueba para un rol protagonista, sino para un papel pequeño. Una de las razones que le dieron es que no querían apostar por un “estilo urbano”. “Fue como ‘¿qué tiene eso que ver?'”, se preguntó. La artista también contó a The Guardian que, con el tiempo, ha aprendido a aceptar el rechazo que conlleva su profesión. “Aunque a veces es difícil verlo en el momento, por lo general, unos años después piensas que está bien, que hay un motivo por el cual eso no sucedió”, esgrimió.

En 2022 le ha llegado el turno de dar vida a Catwoman, lo que seguro marcará un antes y un después en su carrera. “Fue una locura”, dijo a The Guardian sobre el momento en que se anunció su fichaje por The Batman. “Mi teléfono sonó más que en cualquiera de mis cumpleaños”, admitió.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press