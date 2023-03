El Presidente exhibe “guardaditos” por miles de millones de pesos del Poder Judicial

“Ahora les vamos a dar a conocer, antes de que venga el ‘Quién es quién en las mentiras’, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente. Tiene un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la mañana de este miércoles que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene un fideicomiso o un “guardadito” de 20 mil millones de pesos, y anunció que buscará transparentar los del Instituto Nacional Electoral (INE), pues denunció que no son públicos.

“Ahora les vamos a dar a conocer, antes de que venga el ‘Quién es quién en las mentiras’, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente. Tiene un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Por otra parte, el mandatario mexicano informó que le dio instrucciones a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que solicite al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que el organismo electoral diga cuánto dinero tiene en fideicomisos.

“Hoy le di instrucciones al Secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tiene en sus fideicomisos para que sepamos”, afirmó.

De acuerdo con el Presidente de México, la finalidad es tener claro “qué uso le han dado a ese fideicomisos o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero, saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales porque no se sabe nada”.

“Este del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía, pero el del INE, enigma. Entonces lo vamos a solicitar para darlo a conocer aquí porque ahora que está debatiéndose lo de la Reforma Electoral, se piensa que se daña la democracia”, recordó.

El político tabasqueño cuestionó las críticas que ha recibido el Plan B de la Reforma Electoral, ya que no se trata de un atentado a la democracia, sino “de que no ganen tanto, que no vivan con tantos privilegios los altos funcionarios del INE”. “Eso es todo”, insistió.