Guterres llega a Ucrania para reunirse con Zelenski y buscar ampliar acuerdo de grano

MADRID, 8 de marzo (EUROPA PRESS) – El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha llegado este miércoles por la mañana a Kiev, la capital ucraniana, donde tiene previsto reunirse con el Presidente Volodímir Zelenski, para abordar la renovación del acuerdo de exportación de grano desde el país.

Speaking in Kiyv with @ZelenskyyUa, @antonioguterres says that until a just peace can be secured, #UN will continue to work hard to mitigate the impacts of the war which has caused enormous suffering for Ukrainian – with profound global implications. https://t.co/lXnHQBEXXe pic.twitter.com/O9rUlRstQ7

