Legislador de Morena abre los foros oficiales a dos escépticos de la vacuna COVID-19

Por León Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— A tres años del primer contagio de COVID-19 en México, y mientras el Gobierno celebraba la reducción de las muertes y hospitalizaciones por la vacunación, desde el Senado brotó una narrativa contraria de parte de dos prominentes escépticos.

Las autoridades mexicanas reconocen 331 mil 449 fallecimientos por COVID-19 de 2020 a 2022, aunque el exceso de mortalidad –las muertes por encima de lo esperado– ascienden a 650 mil 602 casos. El año pasado, a pesar de los repuntes, los casos se mantuvieron en niveles por debajo de 2020, previo a la vacunación.

Pero a la par del mensaje oficial, el mismo día el Senado invitó por primera vez a una conferencia con personas abiertamente escépticas: el doctor Robert Malone y el empresario Steve Kirsch, quienes aseguraron que la vacuna no funciona, que es riesgosa y que por eso algunos países suspendieron su uso, aunque usaron afirmaciones falsas o sacadas de contexto que previamente había verificado The Associated Press.

Malone, un doctor que investigó la tecnología de vacunas de ARNm, y Kirsch, un empresario y fundador de The COVID-19 Early Treatment Fund que buscaba atender la enfermedad con medicamentos existentes, son dos grandes figuras críticas de las vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos.

AP intentó contactar a Espino mediante su enlace de prensa, rechazó hacer comentarios argumentando que el legislador tenía llena su agenda y remitió a una columna de opinión publicada en El Heraldo de Chihuahua en la que defendió el “derecho de todos el informarnos de las opiniones calificadas relativas a la administración y el manejo de la crisis sanitaria”.

Dr. Alejandro Diaz Villalobos, Steve Kirsch and myself are speaking in the Mexican Senate today on the lessons learned during the pandemic and the COVID-19 vaccines. pic.twitter.com/ST7SNnNMV4

— Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) February 28, 2023