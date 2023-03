Miles de mujeres marchan y reclaman: “Quisieron enterrarnos, pero somos semillas”

Miles de mujeres, niñas y adolescentes se reúnen esta tarde en distintos puntos de la Ciudad de México para marchar en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que conmemora años de lucha de esta población para exigir el respeto a sus derechos y espacios libres de violencia.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– “Quisieron enterrarnos pero no sabían que somos semilla”, se lee en carteles de las miles de mujeres que hoy marchan en diversos puntos de la Ciudad de México para protestar por un alto a la violencia.

Diversos contingentes partieron esta tarde desde puntos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, espacio donde familiares de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas protestan con encuentros y actividades culturales desde 2021.

“¡Alerta, alerta, alerta feminista, que América Latina será toda feminista!” y “¡señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”, gritan está tarde las manifestantes que avanzan hacia al Zócalo capitalino.

“Los cuerpos no son objetos. Hoy no es un día de festejos, es de lucha. No queremos felicitaciones, queremos una reconstrucción como sociedad donde las mujeres verdaderamente podamos tener una vida libre de violencia”, dijo Rosy, una joven de 22 años que viene desde Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más peligrosos.

Algunas manifestantes vienen con sus hijas.

“Marcho porque no sólo me acosan a mí, también a mi hija, de 10 año. Esto debe parar”, dice una de las asistentes. Junto a ella, vestidas de morado y con una pancarta. Su hija responde: “no somos algo que se pueda tirar y ya”.

Antes de que la marcha iniciara, los grupos de miles de mujeres empezaron a avanzar sobre Avenida de Reforma para tener más espacio. Entre las manifestantes hay niñas, mujeres con bebés en brazos, adolescentes, mujeres de la tercera edad y familias.

Las mujeres protestan en un contexto de violencia creciente en todo el país. En el año 2022, por ejemplo, un total de 3 mil 756 mujeres fueron privadas de la vida en todo el país, pero de estos casos, sólo 948 fueron clasificados como feminicidios. Es decir, el año pasado 10 fueron asesinadas al día.

Durante el primer mes del presente año, al menos 298 mujeres fueron asesinadas, de estos crímenes 68 casos son investigados como feminicidios, es decir, el 22.81 por ciento. El total de mujeres victimadas en enero es casi igual al registro en el mismo periodo del año anterior que registró 293 casos, de los cuales, 80 fueron considerados feminicidios.

Las entidades con el mayor número de asesinatos de mujeres al arranque de este 2023 son Estado de México con 41 asesinatos, de los cuales, 7 son considerados feminicidios; Guanajuato, con 32 asesinatos, todos considerados como homicidios dolosos y ninguno clasificado como feminicidio.

En tercer lugar se ubica Baja California con un total de 24 asesinatos, de los cuales, solo dos son considerados feminicidios; Jalisco, en cuarto lugar, con un total de 19 asesinatos de mujeres, de los cuales, cinco fueron clasificados como feminicidios; Chihuahua, con 17 casos, de los cuales solo tres fueron reconocidos como feminicidios y finalmente Oaxaca con un total de 16 casos, de los cuales, 10 se investigan como feminicidios.

