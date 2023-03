La Casa Blanca descarta nombrar terroristas a cárteles y menos intervenir en México

Nueva York, 8 de marzo (La Opinión).– En respuesta a la presión de algunos congresistas republicanos, el Gobierno del Presidente Joe Biden considera innecesario nombrar a los cárteles de la droga en México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), al señalar que las actuales acciones permiten enfrentar a esos grupos criminales.

Agregó que estas organizaciones criminales, también conocidas como TOC, enfrentan diversos programas en su contra, incluidas sanciones económicas para sus familias y empresas.

Agregó que en los últimos meses, las autoridades estadounidenses han anunciado acciones contra los cárteles que son un “peligro para la seguridad pública”.

Explicó que hay empresas o personas extranjeras que saben que el dinero que reciben es proveniente de granancias del narcotráfico, por lo que son sancionadas.

Drug cartels in Mexico have been terrorizing Americans for decades.

We are going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 8, 2023