“La Fiscalía todavía no cierra mi caso”, alerta Paola, mexicana agredida en Qatar

La mexicana Paola Schietekat reconoció el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de varios legisladores, pero insistió en que las autoridades mexicanas aún tienen como gran pendiente apoyar a mujeres que, como ella, denuncian casos de violencia en otros países.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– El procedimiento penal con el que autoridades de Qatar buscaron privar de la libertad y darle un castigo corporal a la mexicana Paola Schietekat Sedas, quien denunció ser víctima de violencia en ese país, concluyó esta semana por decisión de un Juez, pero el caso sigue abierto.

Ahora la joven exige que el proceso sea desestimado por la Fiscalía, que la Cancillería de México no la deje sola y al mismo tiempo que su experiencia se traduzca en cambios reales en la política exterior para atender a las connacionales que sufren violencia en cualquier otro país.

Paola Schietekat trabaja como economista conductual en el Comité Organizador del Mundial de fútbol 2022 en Qatar, país que se vio obligada a dejar en junio de 2021 después de denunciar a un hombre de la comunidad latina por entrar a su departamento en Doha para agredirla. Las autoridades ignoraron su testimonio y un certificado médico donde acreditó lesiones en varias partes de su cuerpo. Además, la Fiscalía local comenzó un proceso penal en su contra porque el hombre al que denunció la acusó de tener una relación extramarital con él, un delito sancionado con hasta siete años de privación de la libertad y un castigo corporal que incluye recibir cien latigazos.

El 3 de abril, en un audiencia ante la Corte de Primera Instancia de Qatar, un Juez consideró que el caso no ameritaba un juicio. La Cancillería mexicana detalló que el juzgador dio por concluido el procedimiento penal en su contra por “convivencia fuera del matrimonio”, pero, aunque es poco usual, la también maestra en políticas públicas por la Universidad de Oxford ahora teme que la Fiscalía envíe de nueva cuenta el caso a la Corte Criminal.

“Me siento muy aliviada, pero no me quiero confiar porque todavía no sale el dictamen, todavía no se cierra el caso. De manera definitiva ya terminó el proceso penal, pero falta que la Fiscalía cierre el expediente; la acusación que la Fiscalía mantiene es la de convivencia extramarital y técnicamente podría regresar el expediente a la Corte. [La suspensión del proceso penal] es un paso importante, pero definitivamente aún no estamos donde queremos estar”, dijo en entrevista.

Otro de los pendientes en su caso es la atención de las amenazas que ha recibido a través de la web desde que estaba en Qatar y que continuaron al regresar a México. La joven explicó que las autoridades de ninguno de los dos países han iniciado un proceso penal contra el o los responsables de las agresiones digitales ya que aún no tienen certeza de dónde provienen.

PENDIENTES DE LA SRE

La vida de Paola Schietekat cambió después de hacer pública su denuncia por justicia. No sólo tuvo que dejar Medio Oriente por seguridad, donde vivió toda su vida adulta, también se enfrenta al estigma de ser encasillada como una víctima. La joven no descarta regresar, pero espera que la decisión “no dependa de este caso, que no sea por miedo, que sea porque yo lo decido“.

Aunque reconoce que su caso ha inspirado a otras mujeres a denunciar el abandono de las autoridades mexicanas cuando viven violencia en otro país, insiste en que esas historias no tendrían siquiera que existir, por eso insistió en la necesidad de cambiar los protocolos de actuación del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“No creo que ninguna mujer tenga deuda con otra por contar su historia. Es algo que a mí me han dicho y la verdad me hubiera gustado no contarla porque es algo que duele mucho, que las búsquedas de Google de tu nombre van enterrando tus logros poco a poco y que en lo único que te conviertes es en ‘la mujer de los latigazos’, eso no es algo que yo hubiera querido que me definiera. Yo no quería llegar a este punto, pero sí quiero que sirva de algo, que no solamente sea para resolver mi caso, sino que también sea como una llamada para la Cancillería de que hay cosas que tienen que cambiar”, dijo a SinEmbargo.

Schietekat Sedas espera que con su denuncia las mexicanas que viajen a Qatar –no solo para el mundial de fútbol de este año– tengan garantizado su bienestar, y esto se replique en todos los países donde hay connacionales.

El 3 de abril, la Cancillería mexicana celebró la conclusión del proceso penal contra Paola y recordó que desde febrero, después de una reunión entre la economista y el Canciller Marcelo Ebrard, el Gobierno de México cubrió los honorarios de su abogada y robusteció su defensa con el apoyo de la Consultoría Jurídica de la SRE.

Pero el apoyo llegó meses después de “sentir la indiferencia de las instituciones”, pues cuando denunció en la Embajada mexicana de Qatar le negaron el acompañamiento legal por falta de fondos.

Paola Schietekat acusó en una entrevista ofrecida a SinEmbargo en febrero que también se enfrentó a la falta de preparación de funcionarios, quienes pese a acompañarla desconocían el idioma y las leyes locales algo que, según denunció, afectó el proceso legal. Por ello busca que ninguna mujer pase por lo mismo.

“[El respaldo de la SRE] no se puede quedar sólo en mi caso, tiene que traducirse en cambios reales en la política exterior de protección para atender a mujeres que hayan sufrido violencia en cualquier país”, consideró.

Schietekat Sedas reconoció el apoyo que le han ofrecido legisladoras y legisladores en los últimos meses, así como el interés de la SRE, instancia que, dijo, está dispuesta a mejorar sus mecanismos para proteger a víctimas de violencia desde la perspectiva de género, pero aún no tiene un plan de trabajo para lograrlo.

“Creo que falta que se concrete la iniciativa de la Cancillería, tuvimos un par de reuniones que no se cristalizaron en nada, es algo que hay que retomar”, expuso, y agregó: “Quiero fortalecer las instituciones, quiero contribuir y espero me dejen”.

La SRE anunció desde 2020 que adoptaría una política exterior feminista e incluso cuenta con Protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género, pero, de acuerdo con la joven, esto aún no se traduce a la realidad.

A raíz de su denuncia, varias mujeres han contactado en redes a Paola para contarle sus casos de violencia, por eso reconoce que las connacionales comparten una sensación de ser abandonadas por el Gobierno mexicano. También consideró como una limitante la falta de compromiso de funcionarios en las embajadas, quienes, de acuerdo con los testimonios que ha escuchado, están más interesados por ascender de puesto y no por velar por las y los mexicanos en otros países. Por ello, Paola Schietekat llamó a la SRE a no enfocar su política exterior de protección sólo en Estados Unidos.

“Muchas mujeres me han contactado y me han contado historias terribles de violencias y abusos que han vivido. Muchos de esos casos son más complicados que el mío porque hay muchos que implican matrimonios con personas del país en donde están, donde los esposos, que son los agresores, tienen cierta ventaja por pertenecer a ese país y a veces hay hijos de por medio”.

“Todas esas violencias que vemos y estamos tratando de combatir aquí en México, por ejemplo, las deudas alimenticias, la violencia vicaria, se dan en el exterior, pero peor porque allá las mexicanas no tienen el respaldo de sus instituciones. Y eso no solamente es en el Medio Oriente, hay varios casos que son en Europa, en Asia, hay varios casos que están en todas partes. Por eso digo que mi caso no es mío, es simplemente un catalizador de algo que tiene que cambiar definitivamente”, insistió.

