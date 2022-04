Jokic termina temporada histórica con 2,000 puntos, 1,000 rebotes y 500 asistencias

Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Nikola Jokic se convirtió este jueves en el primer jugador en la historia de la NBA en lograr dos mil puntos, mil rebotes y 500 asistencias en una sola temporada.

La estrella de los Nuggets logró este récord en la victoria de su equipo ante los Memphis Grizzlies por 122-109.

El pivote serbio, MVP de la pasada temporada, firmó una enorme actuación con 35 puntos (16 de 24 en tiros), 16 rebotes, seis asistencias, cuatro robos y un tapón.

Nikola Jokic is the first player in NBA history with

2,000 points

1,000 rebounds

500 assists

in a single season. pic.twitter.com/j4DBLwFylF

— StatMuse (@statmuse) April 8, 2022