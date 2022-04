Todo listo para primera misión tripulada privada a la EEI: ¿Dónde y a qué hora verlo?

Miami, 8 abr (EFE).- La revisión previa este jueves al lanzamiento de la primera misión tripulada privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) fue un éxito y todo está listo para el despegue de la Misión Axiom 1 (Ax-1) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (EU).

Fue una emoción compartida por los participantes en la rueda de prensa: Angela Hart, gerente del programa comercial LEO, de la NASA; Dana Weigel, subdirectora de programas de la EEI, y Benjamin Reed, director del programa de vuelos espaciales tripulados, de SpaceX.

¿CÓMO VER EL LANZAMIENTO?

El lanzamiento podrá ser visto a través del canal oficial de YouTube de SpaceX y Axiom Space.

NO SON TURISTAS ESPACIALES

Hassmann dejó claro que no se trataba de turistas espaciales, sino de una “tripulación internacional que llevará a cabo experimentos y otras actividades en órbita” durante la expedición de 10 días, de los que ocho permanecerán en la EEI.

#Ax1 Mission Specialist Mark Pathy trained to become proficient in operating a suite of tools to support their crew members throughout the mission. He will become Canada’s 2nd private astronaut and the 12th Canadian to go to space. https://t.co/G7PsfGus6D

— Axiom Space (@Axiom_Space) April 8, 2022