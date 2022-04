IPCC: ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para ayudar a mitigar el cambio climático?

Por María Ángeles Tobarra Gómez

Profesora Titular de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla-La Mancha

Luis Antonio López Santiago

Profesor de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla-La Mancha

María Ángeles Cadarso

Catedrática de Universidad, especialista en Economía y Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha

Nuria Gómez Sanz

Profesor/Investigador en Economía Medioambiental, Universidad de Castilla-La Mancha

Pilar Osorio Morallón

Investigadora predoctoral, Universidad de Castilla-La Mancha

Madrid, 8 de abril (The Conversation).- No por esperado ha resultado menos alarmante. Esta semana se ha hecho pública la tercera y última parte del Sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

Una novedad importante del nuevo informe es que incorpora un análisis centrado en las decisiones que las personas y hogares toman como consumidores. Es sobre el consumo de energía directo e indirecto de los hogares sobre el que recaen las acciones de choque a corto plazo (de aquí a 2050).

#NowWatching – Video by @wef of our latest #ClimateReport

“We are at a crossroads. The decisions we make now can secure a liveable future,” said #IPCC Chair Hoesung Lee at the report launch earlier this week.

➡️ https://t.co/mIdBKgvokW https://t.co/nm0Eq1iO7H

— IPCC (@IPCC_CH) April 8, 2022