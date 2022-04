COVID sí afectaría fertilidad masculina: hallan menor recuento y movilidad de esperma

Madrid, 8 de abril (Europa Press).- Un estudio publicado en la revista científica ACS Omega ha analizado los niveles de proteínas en el semen de hombres que se han recuperado de COVID-19. El estudio piloto sugiere que incluso una enfermedad leve o moderada podría cambiar los niveles de proteínas relacionadas con la función reproductiva masculina.

Aunque el SARS-CoV-2 afecta principalmente al sistema respiratorio, el virus (y la respuesta del organismo a él) también daña otros tejidos. Las pruebas recientes indican que la infección por COVID-19 puede reducir la fertilidad masculina, y el virus se ha detectado en los órganos reproductores masculinos.

Susmita Ghosh et al, Semen Proteomics of COVID-19 Convalescent Men Reveals Disruption of Key Biological Pathways Relevant to Male Reproductive Function, ACS Omega (2022). DOI: 10.1021/acsomega.1c06551

