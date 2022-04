FOTOS y VIDEOS: Despega con éxito Ax-1, la primera misión tripulada privada a la EEI

Miami, 8 abr (EFE).- La primera misión tripulada privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) despegó con éxito este viernes desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (EU), comandada por el exastronauta de la NASA de origen español Michael López-Alegría.

Además de López-Alegría, los otros tres civiles que viajan rumbo a la EEI, donde estarán ocho días, son el estadounidense Larry Connor, que servirá como piloto; el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe, estos dos como especialistas.

Menos de diez minutos después del lanzamiento desde una plataforma del Centro Espacial Kennedy, la primera etapa del Falcon 9, que hoy cumplió su quinta misión, aterrizó sin contratiempos en una plataforma colocada en el Atlántico para su posterior reutilización.

La firma fundada por el magnate Elon Musk alcanzó así la recuperación número 113 de esta etapa del cohete, 87 de ellas logradas en el océano.

Poco después de la recuperación del propulsor del Falcon 9 la cápsula Dragon se separaba de la segunda etapa del cohete y continuaba en modo autónomo el trayecto de unas 20 horas de duración rumbo a la EEI, donde se espera que llegue sobre las 7:45 hora local del sábado.

This takes commerce to a whole new level. @Axiom_Space's #Ax1 mission is on its way to the @Space_Station in @SpaceX's Dragon Endeavour—a key step in our ongoing work to open opportunities for space travelers in low-Earth orbit. pic.twitter.com/SZk7Tseykw

— NASA (@NASA) April 8, 2022