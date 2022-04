FOTO: Hallan nueva especie de reptil marino grande, posible pariente de icitiosaurios

MADRID, 8 Abr. (Europa Press) – Paleontólogos chinos y canadienses han informado sobre una nueva especie de reptil marino grande, los contemporáneos de los dinosaurios, del sur de China.

El estudio, publicado en la revista PeerJ, describe un conjunto de huesos expuestos en piedra caliza en la región autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China.

Los ictiosaurios prosperaron durante gran parte de la era Mesozoica (hace 251 millones a 65.5 millones de años). Fueron más abundantes y diversos durante los períodos Triásico y Jurásico cuando los dinosaurios dominaban la tierra.

