Exjugador de los Lakers critica la serie Tiempo de Ganar: “No la pienso ver”

El pasado 6 de abril HBO estrenó la ficción Lakers: Tiempo de Ganar, basada en la mejor época de Los Ángeles Lakers; sin embargo, uno de los integrandtes del equipo rechazó el proyecto.

MADRID, 8 de abril (EuropaPress).- HBO acaba de anunciar una segunda temporada de Lakers: Tiempo de Ganar, serie que narra la época de mayor gloria de Los Ángeles Lakers durante la década de los ochenta y que está basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Sin embargo, uno de sus protagonistas e iconos de la historia del baloncesto mundial, Magic Johnson, no parece estar nada contento con el proyecto.

El estadounidense, jugador de los Lakers de 1979 a 1991 (con un fugaz regreso en la temporada 1995/1996), ha concedido una entrevista a Variety en la que da su opinión sin tapujos sobre la serie. “Es imposible recrear aquella era (Showtime). Me da igual a quien tengas. ¡Cambiamos el baloncesto! En cada tiempo muerto, Paula Abdul y sus preciosas chicas Lakers saltaban a la cancha. Por primera vez en la historia. ¡Bailarinas! Con toda la música y bailes de moda”, apunta el exjugador de los Lakers.

“Necesitas a alguien que lo viviera, no a alguien que diga ‘yo creo esto’ o ‘yo vi aquello'”, asegura. Acto seguido, preguntaron a Johnson si apoyaría un proyecto guionizado para el cual los jugadores de aquellos Lakers fuesen debidamente consultados. “Todo depende. Tiene que ser auténtico y real, y se tiene que hacer bien. La forma en la que jugábamos los partidos, la forma en la que trabajábamos todos juntos… era un espectáculo desde el dueño hasta todos los que estaban por debajo”, prosigue el base de Michigan.

Y es que el exjugador de baloncesto recuerda con gran alegría aquella época, en la que Jack Nicholson no se perdía un partido de los Lakers.

“Si estaba rodando, grababa el partido y no dejaba que nadie le dijese el resultado. Lo tenía en el contrato”, cuenta Johnson, quien viajó a tres giras de Los Jacksons Five e invitó a Michael Jackson a acudir a un partido: “La gente se volvió loca, tuvimos que parar el partido para poder sacarlo de allí”.

“¿Cómo vas a recrear todo eso? No puedes. Así que no sé qué es esto de Tiempo de Ganar, no la he visto ni pienso verla. Y el resto de los chicos dijeron lo mismo. Kareem (Abdul-Jabbar), todos. No lo puedes hacer”, finaliza de manera contundente Johnson, cuyo papel en la serie lo interpreta Quincy Isaiah.

Dirigida por Adam McKay (La gran apuesta, No mires arriba), Lakers: Tiempo de Ganar vio la luz el pasado 6 de marzo en HBO Max y el próximo domingo 10 de abril estrenará su sexto episodio.

