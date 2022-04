Algunas carnes “sin antibióticos añadidos” sí han recibido dichos fármacos: estudio

Redacción Ciencia, 8 abr (EFE).- Etiquetas con el mensaje “sin antibióticos añadidos” en la de carne de vacuno pueden ser un reclamo para los compradores, pero ¿hasta qué punto pueden estar seguros de que han recibido lo que han pagado? Un estudio realizado en Estados Unidos dice que no mucho.

Para llegar a sus conclusiones, el equipo obtuvo muestras de orina de ganado vacuno sacrificado para el mercado “criado sin antibióticos”: analizaron cerca de 700 reses de 312 lotes y 33 corrales de engorde certificados con esa misma etiqueta.

Descubrieron que el 42 por ciento de los corrales de engorde tenían al menos un animal con resultados positivos. Los lotes con al menos una prueba positiva representaban aproximadamente el 15 por ciento del ganado “criado sin antibióticos”.

