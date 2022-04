Gussy Lau explica el origen de las fotos con Ángela Aguilar: “Se salió de contexto”

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Después de que se filtraron unas fotografías del músico Gussy Lau junto a Ángela Aguilar y se generara una polémica por la diferencia de edades, el compositor admitió que el tema se salió de contexto.

A través de una entrevista en vivo en redes sociales para el programa El Terrible Radio, Gussy habló sobre el tema y compartió su versión de los hechos y cómo se siente al respecto.

“Es un video, me da vergüenza postearlo por la plática tan tonta que era, yo le decía ‘mira el cabezón que tengo, eso me hace más inteligente, parezco botarga, es que tengo mucho cerebro’ ¡eso era! y le hago así yo [le saca la lengua] y ahí le toman el screenshot”, aseguró.

Asimismo, admitió que fue uno de sus amigos el que tomó dicha captura de pantalla del video del compositor.

ÁNGELA AGUILAR TAMBIÉN COMPARTIÓ SU OPINIÓN SOBRE EL TEMA

Por la noche del pasado jueves, la hija de Pepe Aguilar compartió un video en sus redes sociales pronunciandose al respecto del tema.

La jóven de apenas 18 años compartió un video en el que expresa su opinión sobre las fotos, afirmando que se siente triste por los hechos y se sintió violentada por la persona que difundió las imágenes.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de [no] tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar”, afirmó Ángela en el video.