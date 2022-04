Daniela Zubia, la primera mexicana que podría llegar a un Super Bowl con los Broncos

Daniela Zubia es una animadora de origen mexicano que apoya a los Broncos de Denver en la NFL y podría llegar con el equipo al próximo Super Bowl.

Por Arturo Salgado Gudiño

Madrid, 8 de abril (EFE).- La primera animadora mexicana en los Denver Broncos, Daniela Zubia, afirmó que su sueño no se detiene en llegar a la NFL, sino en acompañar a su equipo, liderado por el quarterback Russell Willson, a un Super Bowl.

“No importa lo grandes sean los sueños. Sí se pueden lograr. Es el trabajo duro lo que te va a llevar a realizarlos. No me conformo con haber llegado a los Broncos. Mi ilusión es seguir aquí y acompañarlos a ganar un Super Bowl”, dijo Zubia a Efe.

Desde 2021 Daniela Zubia es parte las “cheerleaders” de los Denver Broncos. La nacida en Chihuahua, Chihuahua, compartió esta experiencia que dijo va más allá de mover pompones y bailar durante los partidos.

“La gente piensa que ser ‘porrista’ es nada más pararse, portar un uniforme bonito y bailar, pero es mucho más. Hay mucho trabajo con la comunidad, convivimos con niños y jóvenes para transmitirles el mensaje de que pueden lograr el sueño que se propongan”, explicó.

Estas convivencias han marcado a la mexicana, quien reconoció que nunca se imaginó que desde esa posición podría ser fuente de inspiración.

“Me invitaron a platicar con un grupo al que asisten sólo chicos latinos, me rompió el alma cuando una niña me dijo que verme en los Broncos le hizo ver que no hay limitaciones, que eso la hizo ver que sí puede lograr sus sueños, eso no tiene palabras”.

Zubia detalló el proceso para poder convertirse en parte del grupo de animación de los Broncos.

“Es un proceso largo. A las rondas de baile preliminares asisten 200 chicas. En semifinales hay una entrevista profesional en la que evalúan personalidad y lo que podemos ofrecer a la comunidad”.

La última parte de entrevistas incluyen evaluación sobre conocimientos de los equipos de la NFL y la historia de los Broncos.

“Tenemos un examen del fútbol americano, de la historia de la NFL, de los equipos, cómo se desarrolla el juego, y por supuesto de la historia de los Broncos de Denver; es un examen arduo”.

Con ese conocimiento del juego Daniela escogió como su jugador modelo a Von Miller, apoyador histórico de los Broncos con los que obtuvo el Super Bowl 50, además de tener ocho selecciones Pro Bowl, y que ahora jugará para los Buffalo Bills.

“Mi jugador favorito ya no está, es Von Miller; una leyenda por el poder, por su liderazgo; además de que él era fan de Selena Quintanilla y eso terminó por empatar con mi gusto”.

Porrista desde los 14 años en México, donde fue ocho veces campeona nacional; con la selección nacional obtuvo una medalla de bronce y dos de oro en campeonatos del mundo; Daniela Zubia aseguró que está lista para quedarse por largo tiempo en Denver.

“Todo el proceso de selección termina con una final en la que hay una ronda de baile para ver cómo nos desenvolvemos en el campo. Esta fue mi primera temporada con los Broncos, pero quiero muchas más y daré todo lo que esté en mí para continuar este sueño”.